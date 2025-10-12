logo
Ni Piksi, ni Đorović: Otkriveno ko će voditi Srbiju protiv Andore

Ni Piksi, ni Đorović: Otkriveno ko će voditi Srbiju protiv Andore

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
0

Dragan Stojković Piksi neće voditi Srbiju protiv Andore, a to neće biti ni njegov prvi pomoćnik, već Zoran Bata Mirković

Ni Piksi, ni Đorović: Otkriveno ko će voditi Srbiju protiv Andore Izvor: MN PRESS

Burno je u reprezentaciji Srbije, prvo ubjedljiv poraz od Engleske u Beogradu (5:0), pa od Albanije u Leskovcu (1:0). Dragan Stojković podnio je ostavku i najavio da će na meču protiv Andore nacionalni tim da vodi njegov pomoćnik Goran Đorović. To se neće dogoditi, već će na klupi da bude Zoran Bata Mirković.

Kako prenosi "Mozzart sport", u avionu za Andoru neće se naći ni Piksi ni Đorović, već će ekipu da predvodi selektor mlade reprezentacije. To je samo privremeno rješenje poslije poraza od Albanaca na stadionu "Dubočica".

Imaće Bata Mirković težak zadatak da proba da podigne ekipu i da ne dozvoli da se dogodi novi kiks. Srbija i sada ima (ne)moguću misiju za plasman na Svetsko prvenstvo, a eventualni neuspjeh u Andori bi definitivno eliminisao "orlove".

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:05
Piksi odlazi
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO)

