"Realno, Partizan loše igra": Otašević ne gubi nadu, nada se da će nešto da se promijeni

Nikola Otašević zabrinut je zbog partija koje pruža Partizan u sezoni i nada se da će situacija da se promijeni u budućnosti, ali da je trenutno baš loše.

Partizan je u velikoj krizi. Ne može da se vrati na pobjednički kolosijek u Evroligi i trenutno se nalazi na posljednjem 20. mjestu u elitnom takmičenju. Ni dolazak Đoana Penjaroje nije uspio da "probudi" ekipu. Svoj stav o svemu tome iznio je bivši košarkaš Nikola Otašević.

"Ne možeš kući da pobijediš Makabi, a hoćeš da pobijediš Barselonu u gostima. Sve je moguće, ali je realno da je Barselona favorit. Realno, Partizan loše igra. Kao navijač očekujem uvijek da će nešto da se promijeni. Neću da kažem da nemamo šansi, šanse postoje. Partizan je u obje utakmice u podređenom položaju, tako da ako bude jedna pobjeda to će da bude vrh vrhova. Prije će da pobijedi Monaka nego Barsu, po meni", rekao je Otašević u podkastu "Jao Mile" kod Mileta Ilića u najavi duplog kola Evrolige.

Prvo predviđanje mu nije uspjelo, pošto je Monako savladao Partizan kod kuće (101:84). Priliku za popravni crno-bijeli imaju već večeras protiv Barselone u Španiji. Prvi meč ovih timova pripao je Barsi koja je slavila nevjerovatnom trojkom Vila Klajburna sa polovine terena.

