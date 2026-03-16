Erera debituje za reprezentaciju u 32. godini?! Bek Borca vodi Makedonce na Mundijal!

Erera debituje za reprezentaciju u 32. godini?! Bek Borca vodi Makedonce na Mundijal!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Fudbaler Borca svojim igrama privukao pažnju selektora Sjeverne Makedonije i očekuje se poziv Goce Sedloskog.

Bek Borca Sebastijan Erera zaigraće za reprezentaciju Sjeverne Makedonije Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga

Sebastijan Erera od dolaska u banjalučki Borac u ljeto 2023. godine nametnuo se kao jedan od najvažnijih igrača u ekipi crveno-plavih.
Kolumbijac sa pasošem Sjeverne Makedonije učestvovao je u najvećem uspjehu Borca na međunarodnoj sceni kada su Banjalučani igrali osminu finala Konferencijske lige, a i ove sezone nastavio sa sjajnim partijama.

Sve to nije promaklo selektoru Sjeverne Makedonije Goci Sedloskom i Erera će uskoro dobiti njegov poziv da zaigra za selekciju ove zemlje, pišu makedonski mediji.

Kolumbijski lijevi bek proveo je pet godina u Sjevernoj Makedoniji igrajući za Rabotnički i Bregalnicuiz Štipa, oženjen je Makedonkom i dobio je ranije makedonsko državljanstvo, zbog čega se u Premijer ligi BIH ne vodi kao stranac, kao ni ostali fudbaleri sa prostora bivše Jugoslavije.

Erera ima pravo da igra za makedonski nacionalni tim, a ukoliko dobije poziv Goce Sedloskog postaće šesti stranac koji je zaigrao za reprezentaciju Sjeverne Makedonije.

Sedloski bi sa Ererom dobio pojačanje u makedonskoj selekciji pred baraž utakmicu sa Danskom koja se igra 26. marta u Kopenhagenu.

Pobjednik ovog meča igraće protiv pobjednika duela Češke i Irske za direktan plasman na Mundijal.

Posjetimo, upravo je Sebastijan Erera  proteklog vikenda donio pobjedu Borcu u derbiju protiv Željezničara na Grbavici. Lijevi bek crveno-plavih pogodio je iz slobodnjaka u 92. minutu, a Banjalučani sada imaju devet bodova prednosti nad drugoplasiranim Zrinjskim.

Možda će vas zanimati

Sebastijan Erera Kardona Goce Sedloski Sjeverna Makedonija fudbal Mundijal 2026 FK Borac

