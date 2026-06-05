"Posljednjeg našeg prenosa ne želim da se sjećam": Nenad Kostić se u suzama oprostio od Edina Avdića usred prenosa

Nenad Kostić se tokom prenosa utakmice na Areni sport u suzama oprostio od svog prijatelja Edina Avdića.

Izvor: MN PRESS

Edin Avdić preminuo je u 47. godini u Beogradu. Čuveni komentator otišao je u vječnost, a od njega se oprostio jedan od njegovih najboljih prijatelja i dugogodišnji kolega Nenad Kostić. Pred početak utakmice grčkog prvenstva između Panatinaikosa i Olimpijakosa je u suzama pričao o svom prijatelju.

"Svi znate šta se desilo, napustio nas je Edin Avdić. Regionalna, ali i evropska i svjetska košarka ostali su bez legendarnog komentatora i novinara, a ja bez nekoga ko mi je bio i više od prijatelja. Sve ono što bih mogao da kažem o Edinu ne može da stane u uvod jedne utakmice. Ne bi bila dovoljna ni čitava serija Olimpijakosa i Panatinaikosa i to u ono vrijeme kada smo se šalili da se tu ne zna ni da li će ni kada će početi, koliko će trajati i kada će se i da li će se uopšte završiti. Sve te emisije i putovanja, sati, dani i noći provedeni u komentatorskoj kabini...", počeo je Kostić.

Prisjetio se i njihovog zajedničkog početka i kako je sve krenulo i da je trajalo duže od decenije...

"Radovali smo se svakom narednom prenosu kao da je prvi. Taj prvi, sjetili smo ga se kada smo se dogovarali da obilježimo 10 godina zajedničkog rada. Bilo je to 2009. godine Helios-Olimpija u ABA ligi. Tako ću Edina uvijek pamtiti. Kako je tog decembarskog jutra sa svojim karakterističnim osmijehom ušetao u redakciju. Bio je to početak jednog divnog prijateljstva."

Sve do tog momenta je Nenad uspjevao da zadrži suze. Onda su ga stigle emocije, rasplakao se, nastavio je sa knedlom u grlu.

"Koji nam je bio posljednji prenos? Ne želim da znam niti da ga se sjećam. Bez obzira što je ova tragedija ugasila sve nade da će pauza u našem radu biti trenutna i kratkotrajna. Ne želim da pamtim posljednji prenos jer znam da ćemo se jednog dana na nekom ljepšem i pravednijem mjestu ponovo sresti. Otišao je najbolji među nama. Bez koga ništa neće biti isto. Edine, neka ti je slava i hvala. A tvoje djelo živeće još dugo, jer legende kao ti nikada ne umiru", zaključio je Kostić.