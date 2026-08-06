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"Ulog je veliki, ali vjerujemo u prolaz dalje": Sandi Ogrinec svjestan šta nosi revanš protiv Vitebska

"Ulog je veliki, ali vjerujemo u prolaz dalje": Sandi Ogrinec svjestan šta nosi revanš protiv Vitebska

Autori Dragan Šutvić Autori Bojan Jakovljević
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Borac je golom Stefana Savića uspio da savlada bjeloruski Vitebsk (1:0), mada je ocjena da je trijumf mogao i morao biti i ubjedljiviji.

Sandi Ogrinec o pobjedi Borca protiv Vitebska Izvor: Mondo/Slaven Petković

I pored trijumfa u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv bjeloruskog Vitebska (1:0), među fudbalerima Borca vlada utisak da je prednost mogla i morala biti ubjedljivija, naročito nakon što je protivnik rano ostao sa igračem manje na terenu.

Sandi Ogrinec istakao je da je šteta što terenska dominacija nije krunisana još nekim pogotkom u mreži rivala. Ovako, gol Stefana Savića bio je dovoljan tek za minimalnu pobjedu.

"Šteta je što je ostalo samo 1:0. Oni su se poslije tog crvenog kartona potpuno zatvorili i dobro branili prostor ispred svog gola. I pored toga, uspijevali smo da dođemo do nekih dobrih šansi, ali lopta jednostavno nije htjela u gol", analizirao je prvotimac "crveno-plavih".

Pred revanš meč, u taboru Borca ne kriju optimizam i najavljuju napadačku igru bez kalkulacija.

"Naravno da vjerujem u prolaz dalje. Mi smo sportisti i naša obaveza je da na svaku utakmicu idemo sa ciljem da pobijedimo, pa tako pripremamo i naredni meč."

Na pitanje o činjenici da Vitebsk u revanšu neće imati podršku svojih navijača kakvu je Borac imao na domaćem terenu, fudbaler Banjalučana poziva na oprez.

"Možda je to neki naš plus, ali ulog je izuzetno veliki i za nas i za njih. Očekuje nas ponovo jedna veoma teška i zahtjevna utakmica", zaključio je igrač Borca.

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Tagovi

FK Borac ML Vitebsk Konferencijska liga Sandi Ogrinec

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