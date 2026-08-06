Borac je golom Stefana Savića uspio da savlada bjeloruski Vitebsk (1:0), mada je ocjena da je trijumf mogao i morao biti i ubjedljiviji.
I pored trijumfa u prvom susretu trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu protiv bjeloruskog Vitebska (1:0), među fudbalerima Borca vlada utisak da je prednost mogla i morala biti ubjedljivija, naročito nakon što je protivnik rano ostao sa igračem manje na terenu.
Sandi Ogrinec istakao je da je šteta što terenska dominacija nije krunisana još nekim pogotkom u mreži rivala. Ovako, gol Stefana Savića bio je dovoljan tek za minimalnu pobjedu.
"Šteta je što je ostalo samo 1:0. Oni su se poslije tog crvenog kartona potpuno zatvorili i dobro branili prostor ispred svog gola. I pored toga, uspijevali smo da dođemo do nekih dobrih šansi, ali lopta jednostavno nije htjela u gol", analizirao je prvotimac "crveno-plavih".
"Ulog je veliki, ali vjerujemo u prolaz dalje": Sandi Ogrinec svjestan šta nosi revanš protiv Vitebska
Pred revanš meč, u taboru Borca ne kriju optimizam i najavljuju napadačku igru bez kalkulacija.
"Naravno da vjerujem u prolaz dalje. Mi smo sportisti i naša obaveza je da na svaku utakmicu idemo sa ciljem da pobijedimo, pa tako pripremamo i naredni meč."
Na pitanje o činjenici da Vitebsk u revanšu neće imati podršku svojih navijača kakvu je Borac imao na domaćem terenu, fudbaler Banjalučana poziva na oprez.
"Možda je to neki naš plus, ali ulog je izuzetno veliki i za nas i za njih. Očekuje nas ponovo jedna veoma teška i zahtjevna utakmica", zaključio je igrač Borca.