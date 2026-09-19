Novak Đoković: "Želim da se vratim na jug Srbije, to su bili prelijepi dani"

Novak Đoković se prisjetio odrastanja na Kopaoniku, prelomnih trenutaka u karijeri i 2010. koja je bila prekretnica za najboljeg svih vremena, ali je ispred svega istakao porodicu kao osnov za sve promjene u životu

Izvor: Screenshot/Instagram/@gq

Novak Đoković nije samo najbolji teniser svih vremena, karijera Srbina, usponi i padovi, način komunikacije sa rivalima i navijačima, sve to čini jedinstvenog tenisera. Rođeni Beograđanin, kojeg ćemo imati priliku da gledamo u Kini, u Pekingu gdje je neprikosnoveni vladar, otkrio je detalje iz privatnog života koji su ga godinama unazad oblikovali.

Novak Đoković je u intervjuu za "GQ" govorio o jednoj simboličnoj temi - vremenu. Tako je imao priliku da ocjeni koji period mu je najbrže prošao, kako pronalazi vremena za sebe, s obzirom na to da je tokom karijere veliki dio vremena provodio na turnirima ili trenirajući. Novak je bio upitan i o lekcijama iz života koje najviše pamti, ali je govorio i o periodu u koji bi volio da se vrati. Pa da krenemo redom...

Na pitanje koji period života mu je najbrže prošao Novak je bio iskren. Početak karijere. Trenuci kad je najviše jurio za rezultatima su se neprestano nizali.

"Teško je odgovoriti, jer postoje trenuci koji vas zaista oblikuju kao osobu i tada imate osjećaj kao da se vrijeme nekako uspori, a istovremeno kao da leti. Rekao bih da je to možda bio prvi dio moje karijere, jer sam tada toliko jurio da budem broj jedan i najbolji u onome što radim. Imao sam osjećaj da vrijeme jednostavno prolazi, dok sam ja gledao samo u cilj i budućnost. Uživao sam u sadašnjem trenutku, ali sam ipak imao utisak da vrijeme veoma brzo prolazi", otkrio je Đoković.

Porodica na prvom mestu Šta Novaku Đokoviću pomaže da pronađe vreme za sebe? "Porodica. U posljednjih nekoliko godina pokušavam da pronađem više ravnoteže, jer sam bio veoma posvećen tenisu i profesionalnoj karijeri. Već praktično 30 godina, gotovo cijeli život... zato pokušavam da provodim kvalitetnije vrijeme sa porodicom i da budem uz svoju djecu. Zato mi to što uvijek pokušavam da dam prioritet vremenu koje provodim sa porodicom pomaže da pronađem vrijeme i za sebe. Za mene to vrijeme ne mora uvijek da bude povezano sa tenisom i mojim profesionalnim životom."

Odrastanje na jugu Srbije

Novak Đoković je jedan od rijetkih sportista koji neprestano podvlače važnost djetinjstva. Iako je bilo teških trenutaka, o kojima je takođe javno govorio, nemaštine i bombardovanja, sjeta u glasu najboljeg svih vremena jasno pokazuje da mu je do perioda iz djetinjstva i dalje ponajviše stalo.

Izvor: YouTube/Milan Marijanac

"Definitivno bih volio da ponovo proživim neke trenutke iz djetinjstva, kada smo odrastali na jugu Srbije, na planini Kopaonik, gdje sam napravio prve teniske korake i igrao sa svoja dva mlađa brata. To su bili prelijepi dani za nas. Jednostavno smo uživali u životu. Volio bih da ponovo proživim taj period", prisetio se Đoković.

Životne lekcije - pobjede ili porazi?

Nekad su pobjede samo prilika da se dokaže kvalitet, dok su s druge strane porazi vrlo često najveće pobjede. Ma koliko apsurdno zvučalo, Novak Đoković je definisao najbolje životne lekcije - porazi i povrede koji su savršen test izdržljivosti.

"Mnogo puta sam u karijeri doživio velike lekcije. Najvažnije lekcije uvijek dolaze kroz, ako ih tako nazovemo, neuspjehe, odnosno mečeve koje izgubite ili kada se suočite sa ozbiljnom povredom i počnete da preispitujete sve oko sebe, ali i sebe duboko iznutra - da li imate ono što je potrebno ili ne. Mislim da upravo tada imate zlatnu priliku da iz svega izađete jači, sposobniji i otporniji kao čovjek, ali i kao profesionalni sportista."

Ipak, jedan period je posebno važan: "Recimo 2010, kada sam na neki način želio da napustim tenis. Nisam znao da li imam ono što je potrebno i nisam uspijevao da se probijem na prvo mjesto svetske rang-liste. Gubio sam od Federera i Nadala, dvojice najvećih rivala, u većini velikih mečeva koje smo tih godina igrali. Bio sam veoma opterećen svim što se dešavalo."

Molitva, kvalitetan san, dobra ishrana, oporavak...

Srpski teniser neprestano ističe porodicu kao motiv za tenis. E, baš to je bila prevaga u njegovom životu, karijeri i putu ka brojnim uspjesima.

"Rekao bih da su to definitivno porodica, ali i briga o sebi. Mislim da su važni molitva, kvalitetan san, dobra ishrana, oporavak i odnosi sa ljudima. To su stvari kojima uvijek pokušavam da dam prioritet. Nekad im posvetim manje, nekad više vremena, ali generalno su mi uvijek visoko na listi prioriteta", zaključio je Đoković.

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(MONDO)