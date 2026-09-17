Novak Đoković još može među osam najboljih na svijetu: Evo šta mu je potrebno za Završni masters

Plasman na Završni masters bio bi senzacija, jer Novak Đoković nema dobru sezonu iza sebe.

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Novak Đoković će nakon lošeg perioda sezone u SAD ozbiljno pristupiti azijskoj turneji koja se igra krajem septembra i početkom oktobra. Već je najavljeno da će najbolji igrač svih vremena nastupiti na turnirima u Pekingu i Šangaju, a ukoliko tamo zabilježi dobre rezultate - Novak bi još jednom mogao da obezbijedi plasman na Završni masters!

Nakon jedne od najslabijih sezona u profesionalnoj karijeri, Novak Đoković ima priliku da ispiše istoriju. Ukoliko na posljednjih nekoliko turnira u godini prikaže fantastične partije, Đoković će postati rekorder po broju plasmana na Završni masters, pošto je trenutno po tom parametru izjednačen sa Rodžerom Federerom. Ipak, potrebno je da od srpskog tenisera vidimo bolja izdanja nego tokom prethodnih nedjelja.

Kako Đoković stoji u trci za Završni masters?

Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je ove sezone "samo" 2.330 bodova, što ga stavlja na 15. mjesto u trci za Završni masters - turnir na kojem će učestvovati osmorica najboljih igrača u sezoni. Za njegove standarde to je vrlo skroman učinak, ali dobra vijest je što je jako mali broj tenisera uspio da mu odmakne tokom 2026. godine.

Primjera radi, samo su Saša Zverev i Janik Siner obezbijedili plasman na Završni masters po broju osvojenih bodova, dok je Karlos Alkaraz to uradio osvajanjem grend slem titule. Preostalih pet pozicija su upražnjene i za njih se u finišu sezone bori veliki broj igrača.

Realno je očekivati da se Ben Šelton nađe u društvu najboljih, pošto je ove sezone već osvojio 4.430 bodova. To bi značilo da ostaju četiri pozicije koje treba da "podijele" igrači koji su niže plasirani na listi. Među njima je i Novak Đoković, od kojeg smo dobili najavu nešto "gušćeg" kalendara u završnici sezone.

Ako ne računamo prvu četvoricu tenisera u trci, Đokovićevi rivali za mjesto na Završnom mastersu su Flavio Koboli (3.530), Frensis Tijafo (3.330), Artur Fis (3.150), Danil Medvedev (2.780), Rafael Hodar (2.509), Tejlor Fric (2.480), Tomi Pol (2.385), Feliks Ože-Alijasim (2.365), Aleks de Minor (2.360) i Jakub Menšik (2.355). Iza Đokovića, a da su osvojili preko 2.000 bodova u ovoj sezoni, nalaze se samo dvojica tenisera - Brendon Nakašima (2.275) i Lusijano Darderi (2.140).

Kakav raspored ima Novak Đoković?

Izvor: Mike Stobe / Getty images / Profimedia

Srpski teniser i najbolji u ovom sportu svih vremena nakon mnogo godina pauze odlučio je da igra dva turnira u Kini! Nakon što su prvo stigle najave da će nastupiti na Mastersu u Šangaju, Đoković je potvrdio da će prije toga igrati i turnir iz serije 500 čiji je domaćin Peking. To je njemu dobro poznat teren, jer u šest nastupa ima isto toliko trofeja.

Turniri u Pekingu i Šangaju mogli bi da budu veoma bitni za Novaka Đokovića jer bi na njima mogao da osvoji značajnu količinu bodova, ali i da vrati samopouzdanje koje mu je nedostajalo u prethodnom periodu. Iza srpskog sportiste je niz lošijih rezultata, a vidjeli smo i kroz kakve je sve muke prolazio na terenu dok je gubio od tenisera koji mu nisu dorasli. Sada je prilika da se to popravi, jer je Đoković očigledno spreman da sebi "produži" sezonu.

Poslije turneje po Kini pravi se nedjelju dana pauze, a onda se teniseri vraćaju u Evropu ili bliže njoj, pa su na programu turniri koje Đoković vjerovatno neće igrati. Iste nedjelje su takmičenja iz serije 250 u Almatiju, Lionu i Briselu. Nedjelju dana kasnije igraju se Bazel i Beč koji pripadaju kategoriji 500, a zatim je na programu Masters u Parizu koji bi Novak Đoković trebalo da igra ove godine. Nakon toga ostaje samo Stokholm, turnir iz serije 250, na kojem će rijetko koji teniser iz svjetskog vrha pokušati da popravi utisak o sezoni pred Završni masters.

Ukoliko Novak Đoković do kraja sezone bude igrao turnire u Pekingu, Šangaju, Bazelu ili Beču i Parizu, maksimalno će moći da osvoji 2.000 bodova. Pošto za petoplasiranim u trci trenutno "kasni" tek 1.200 bodova, čini se da je plasman u Torino izvodljiv! Doduše, ostaje pitanje da li Novak Đoković želi da igra turnir u Torinu na kraju teniske sezone - prethodne godine se povukao neposredno pred početak takmičenja.