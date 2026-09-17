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"Pijani Amerikanac" prodao Čelsi: Potrošio milijarde i odlučio da ode

"Pijani Amerikanac" prodao Čelsi: Potrošio milijarde i odlučio da ode

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tod Boli prodao Čelsi fondu 'Clearlake Capital', čime se završava njegovo vođenje kluba nakon potrošenih milijardi.

Tod Boli prodao Čelsi Izvor: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Predsjednik Čelsija Tod Boli i direktor Mark Volter prodali su svoje udjele u klubu većinskom vlasniku fondu "Clearlake Capital", zvanično je potvrđeno. Uz njih, svoj udio je prodao i švajcarski milijarder Hansjorg Vis, što znači da je sada na čelu kluba fond "Clearlake", kojim rukovode suosnivači Behdad Egbali i Hose Felisijano.

Amerikanac Tod Boli napustiće tako funkciju predsjednika, koju je obavljao od 2022. godine kada je konzorcijum kupio klub od Romana Abramoviča za skoro tri milijarde evra. Nije da je Rus planirao da proda klub, nego je morao kada je potpao pod sankcije britanske vlade zbog svojih navodnih veza sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, odmah čim je počeo sukob na prostoru Ukrajine.

Inače, u Čelsiju je već dugo vladao razdor. Sa jedne strane bio je Behdad Egbali, a sa druge strane Tod Boli, što se na kraju završilo "predajom" Amerikanca koji je inače vlasnik i bejzbol franšize Los Anđeles Dodžersa.

Od kada su novi vlasnici stigli u Čelsi, ekipa nije završila na boljem mjestu od četvrtog u Premijer ligi - s tim da je osvojila Konferencijsku ligu i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, sve kod Enca Mareske, aktuelnog trenera Mančester sitija. Nakon što je Mareska otpušten prošle sezone, Čelsi je završio tek na desetom mjestu.

Dodajmo i to da se stil rukovođenja Toda Bolija često karakterisao kao "pijani Amerikanac koji ne zna šta radi", pošto je potrošio milijarde od kada je stigao na Stamford Bridž. Istina, zaradio je i veliki novac od prodaje igrača, pretežno mladih.

Utisak je pak da je Čelsi drastično promijenio strategiju u odnosu na Abramovičevu eru i vidjećemo da li će se njoj sada vratiti.

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