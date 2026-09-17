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Klop će šokirati Njemačku, ali i Srbiju: Objavljuje dva spiska i na njima su čudna imena

Klop će šokirati Njemačku, ali i Srbiju: Objavljuje dva spiska i na njima su čudna imena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jirgen Klop se sprema da šokira Njemačku i Srbiju objavljivanjem dva spiska fudbalera, sa neočekivanim imenima za predstojeće utakmice.

Jirgen Klop sprema spisak Njemačke od 40 fudbalera Izvor: Bernd Feil/M.i.S. / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Jirgen Klop sprema se da u 10.00 "zatrese" njemački fudbal, pošto bi njegove odluke oko sastava i te kako mogle da budu neočekivane. Prema pisanju "Bilda", očekuje nas značajno drugačiji sastav nego što smo vidjeli na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi - gdje je Njemačka doživjela debakl - a ovo je posebno značajno i za Srbiju koja će biti rival "pancerima" u Ligi nacija.

Ono što je zanimljivo je da će Klop objaviti spisak od 40 imena (!?) i da će biti podijeljeni na dva spiska. Takozvana "prva ekipa" će igrati protiv Holandije (24. septembar) i Grčke (27. septembar), a onda će dio igrača otići iz tima - i napraviće se "druga ekipa". Ona će igrati protiv Srbije u Minhenu (1. oktobar) i sa Grčkom (4. oktobar).

Koga će zvati Klop?

Izvor: Paul Greenwood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za sada su potvrđeni igrači: Mark-Andre ter Štegen (Ajaks), Jonas Urbig (Bajern Minhen), Aleksander Nibel (Bešiktaš), Fin Damen (Augzburg), Noa Atubolu (Ajntraht Frankfurt), Maks Rozenfelder (Frajburg), Fin Jeltš (Štutgart), Maksimilijan Miltelštet (Štutgart), Joša Vagnoman (Štutgart), Kris Firih (Štutgart), Džonatan Burkart (Ajntraht Frankfurt), Junus Ebnoutalib (Ajntraht Frankfurt), Karim Adejemi (Borusija Dortmund), Kevin Šade (Brentford), Natanijel Braun (Bajern Minhen), Džošua Kimih (Bajern Minhen), Džonatan Ta (Bajern Minhen), Aleksandar Pavlović (Bajern Minhen), Džamal Musijala (Bajern Minhen), Tom Bišof (Bajern Minhen), Niko Šloterbek (Borusija Dortmund), Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Feliks Nmeča (Borusija Dortmund), Feliks Kajdel (Elversberg), Florijan Virc (Liverpul), Said El Mala (Keln), Kai Haverc (Arsenal), Jan Bisek (Inter) i Hene Berens (Augzburg).

Za sada su nepotvrđeni još Lenart Karl (Bajern Minhen), David Raum (RB Lajpcig), Maksimilijan Bejer (Borusija Dortmund), Nik Voltemade (Juventus) i Malik Čau (Njukasl).

Koga Klop neće zvati?

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Odranije je poznato da se Manuel Nojer penzionisao i da više neće igrati za reprezentaciju Njemačke, tako da je Ter Štegen sad nova "jedinica". Uz njih neće biti pozvani ni Oliver Bauman (Hofenhajm), Loris Karijus (Šalke), Deniz Undav (Štutgart), Liroj Sane (Galatasaraj), Paskal Gros (Brajton), Anđelo Štiler (Štutgart) i Džejmi Levling (Štutgart).

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Tagovi

Jirgen Klop Njemačka

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