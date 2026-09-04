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Fudbal više nikad neće izgledati isto: Adidas napravio posljednji dres Njemačke 1

Fudbal više nikad neće izgledati isto: Adidas napravio posljednji dres Njemačke

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mnogi su mislili da ovaj dan nikad neće doći

Rudi Feler Izvor: firo Sportphoto / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Njemačke nosiće "Adidas" dres još do kraja 2026. godine, jer će od 2027. opremu "Manšafta" praviti američka kompanija "Najki". U to ime, dizajniran je crni, oproštajni dres, koji će biti i posljednji koji će njemačka kompanija napraviti za svoju reprezentaciju.

Izvor: Twitter/Footy Headlines

Bila je to saradnja duga čak 72 godine, još od 1954. Njemačka je nosila Adidas dres kada je postajala šampion svijeta 1974, 1990. i 2014, a samo je prvu titulu, 1954, osvojila u takođe njemačkoj opremi "Lojzela".

Adidas plaćao 50 miliona godišnje

Saradnja kompanije "Najki" i njemačkog saveza najavljena je 2024. godine, uz objašnjenje predsjednika njemačkog saveza Bernda Nojendorfa da je savez "uradio sve" da nastavi sa Adidasom. Njemački list "Bild" pisao je tada da je Adidas plaćao godišnje 50 miliona evra da bi pravio opremu svim njemačkim nacionalnim selekcijama.

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Tagovi

dresovi Njemačka adidas

Komentari 1

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Mnk

Jos jedan dokaz da pucaju po savovima.

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