FK Vojvodina predstavila nove dresove: Vicešampion Srbije u "specijalnoj" opremi

Fudbaleri Vojvodine će za nekoliko dana imati premijeru u novim dresovima, i to na evropskoj sceni.

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina predstavlila je novi dres za sezonu 2026/27. Nova oprema je inspirisana garniturom bijelo-crvenih dresova iz 1922. godine koji su rađeni po uzoru na prašku Slaviju.

Na dresu su vidljivi detalji koji simbolišu tradiciju grada Novog Sada i samog kluba, a na grudima se nalazi silueta Svetozara Miletića, kao omaž velikanu koji je obilježio istoriju Novog Sada.

Upravo ove godine se obilježava 200 godina od njegovog rođenja. Lik Miletića utkan je u bijelu polovinu dresa, preko dijela koji igrači nose na srcu.

Prepoznatljive bijela i crvena ostale su temelj dizajna, dok plavi detalji na kragni, rukavima i ramenima upotpunjuju ravnotežu kolorita plave zvijezde iz grba FK Vojvodina. Plava zvijezda se nalazi i na poleđini dresa, ispod okovratnika, kao diskretan i poseban simbol.

Dres je izrađen je u saradnji sa kompanijom iz Njujorka Capelli Sport, novim tehničkim partnerom FK Vojvodina, koji je sponzor i fudbalske reprezentacije Srbije.

Prvi put će fudbali Vojvodine istrčati na teren u novim dresovima 9. jula na stadionu "Karađorđe", u prvom meču kvalifikacija za Ligu Evrope, u duelu protiv mađarskog Ferencvaroša.