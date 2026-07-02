Ova Vojvodina je spremna za Evropu: Tri komada u mreži Rumuna i Tanjgin osmijeh

FK Vojvodina je ostvarila ubjedljivu pobjedu protiv Univerzitateu iz Kluža, 3:0, što je odličan znak pred evropske kvalifikacije.

Izvor: TV Arena sport

FK Vojvodina pobijedila je Univerzitateu iz Kluža 3:0 (3:0) u trećoj i posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Austriji. Nakon poraza od Đera (1:2) i remija sa Araratom (1:1), Vojvodina je odigrala svoju najzreliju utakmicu na pripremama i ostvarila je više nego ubjedljiv trijumf koji će oraspoložiti Miroslava Tanjgu pred početak evropskih kvalifikacija.

Sve golove Vojvodina je postigla u prvih pola sata, počevši od gola kapitena i povratnika Dejana Zukića sa "bijele tačke" u 10. minutu. Potom je Ranđelović u 14. duplirao prednost, a konačan rezultat postavio je Njegoš Petrović u 28. minutu.

"Momci su odigrali dobro tokom čitave utakmice u prvom poluvremenu smo dali tri gola. Moramo da priznamo da ovaj nivo igre želimo da zadržimo do same utakmice i na utakmici protiv Ferencvaroša. Ne bismo smjeli da potcenjujemo igru, jer smo igrali protiv vicešampiona Rumunije i koji takođe igra u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Odigrali smo dobro, iako u nezgodno vrijeme, ali na kraju mogu da budem generalno zadovoljan", rekao je Tanjga poslije meča.

Voša je tako uspješno prošla generalnu probu pred prvi od mnogih mečeva sezone, narednog četvrtka u 20 časova na "Karađorđu" gostuje ekipa Ferencvaroša u 1. rundi kvalifikacija za Ligu Evrope.

Za Vojvodinu su meč počeli: Rosić, Nikolić, Suč, Crnomarković, Lukas Baros, Petrović, Đakovac, Zukić, Ranđelović, Mitrović, Mulahusejnović.