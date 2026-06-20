Vojvodina dočekala povratak svoje desetke i kapitena, Dejana Zukića. Emotivno mu poželio dobrodošicu predsjednik kluba Dragoljub Zbiljić

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina zvanično je vratila vezistu Dejana Zukića (25) iz Volfsbergera. Đak i dugogodišnji prvotimac "lala" došao je nazad kući poslije dvije godine boravka u Austriji, a nezvanično, Vojvodina ga je platila više od dva miliona evra.

Predsjednik FK Vojvodina Dragoljub Zbiljić velikim riječima je govorio o ovom transferu, uz zahvalnost Zukiću jer se vratio i njegovom klubu što je prihvatio da ga pusti nazad.

"Prvo bih iskoristio ovu priliku da vas pozovem na premijeru dokumentarnog filma o Vujadinu Boškovu, koja će se održati petog ili šestog jula, obavijestićemo vas na vrijeme. Nekako se sve ovo podudarilo sa dolaskom savremenog Vujadina Boškova, a to je Dejan Zukić. Kao što smo snimali film o Vujadinu Boškovu, tako će neko za 50 godina ili i ranije, da snima film o ovoj konferenciji. Jer, ovo danas nije pojačanje samo za naš tim, ovo je za naš klub, za naš grad, za našu pokrajinu i našu Srbiju, jer sam siguran da će biti nosilac reprezentacije Srbije u narednom kvalifikacionom ciklusu i Ligi nacija. Siguran sam da je ovo potez Vojvodine koji piše novu istoriju", rekao je Zbiljić.

Vidi opis "Vratio se savremeni Vujadin Boškov, snimaće film o ovome": Zbiljić dočekao najskuplje pojačanje Vojvodine Dejan Zukić. Dejan Zukić. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prema njegovim riječima, Vojvodina je sve spremnija i za evropske izazove, počev od julskog dvomeča protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

"Ovo je tim koji može mnogo, puni smo samopouzdanja, svjesni sebe, ne prijetimo nikome, samo je pitanje ko smije da prijeti nama, i ovdje i u Evropi. Znamo gdje idemo, znamo kako idemo, podižemo infrastrukturu. Hvala i produkciji koja je radila film o Vujadinu Boškovu, jer ništa nije slučajno. Želim da se i javno zahvalim dosadašnjem Zukićevom klubu Volfsbergeru, koji je imao duplo veću ponudu nego što je bila naša. Mjesec dana tražili smo modele, trajalo je mnogo duže nego što smo se nadali. U jednom trenutku djelovalo je da je sve gotovo, ali i oni jako cijene Dejana Zukića. Presudno je bio taj stav Dejana Zukića koji nije želio u Francusku, Portugal, želio je samo da se vrati. Mi smo našli zajednički jezik i zahvaljujem im se, i siguran sam da ćemo imati lijepu saradnju u budućnosti, jer su uradili nešto veliko za naš klub", rekao je Dragoljub Zbiljić.

"Samo predsjednik i ja znamo šta smo prošli"

Izvor: Franz Wolfgang Rainer / Alamy / Profimedia

Nakon dvije godine igranja u Austriji, Zukić je odlučio da posluša svoje srce koje mu je reklo - "Vojvodina, Novi Sad". I od danas je ponovo tu, u svojim najboljim godinama.

"Meni je puno srce, jer sam se vratio u svoju drugu kuću. Iako nisam bio tu dvije godine, bio sam vjerni navijač, bio sam u kontaktu sa svim igračima, bodrio sam ih. Pratio sam svaku utakmicu, pratio sam finale Kupa, nervirao sam se kao i oni. Sada sam opet tu zahvaljujući predsjedniku Dragoljubu Zbiljiću, samo on i ja znamo šta smo sve prošli kroz ovih mjesec dana. Između mene i gospodina Zbiljića razgovor je trajao pet minuta, za toliko smo se sve dogovorili. Onaj teži dio bio je sa klubom, ali se na kraju sve ispeglalo, da bude nama bolje, navijačima i klubu."

"Zahvalio bih se i šefu stručnog štaba koji me je toliko želio, jer ako te trener, klub, navijači, direktor toliko žele, mislim da sam ispunio tu želju. Dobijao sam toliko poruka u posljednje dvije godine i samo ja znam koliko volim ovaj klub i kako osjećam ovaj povratak. I samo ja znam koliko je ovaj klub donio u mom radu i životu, naučio sam kako je biti čovjek i kako da se ponašam kao profesionalni igrač. Bio sam dvije godine u Austriji, sada se vraćam što bi se reklo u 'prajm tajmu' i to je najbolji znak koliko volim ovaj klub i koliko želim trofeja. Za Evropu ne želim ništa da obećam, sve ću da pokažem na terenu. Zahvaljujem se još jednom predsjednikom Zbiljićem i želim takođe da se zahvalim još jednom čovjeku, koji je sve vrijeme bio tu, a to je Duško Grujić i želim mu brz oporavak. Takođe, veliko hvala i gospodinu Ljubomiru Apru, koji me je ispratio i govorio da ću se jednog dana vratiti", rekao je Zukić.