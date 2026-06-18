Dejan Zukić vraća se na mjesto gdje je sve počelo.

Izvor: Giannis Papanikos / Zuma Press / Profimedia

FK Vojvodina završila je najvažniji potpis ovog ljeta, pošto je u svoj tim vratila nekadašnjeg kapitena Dejana Zukića. Odmah je bilo jasno da ovaj posao neće biti lak, a kako prenosi "Sportski žurnal", novosadski crveno-bijeli si izdvojili rekordnu sumu za fudbalera koji se afirmisao na "Karađorđu".

Vojvodina je platila Volfsbergeru dva i po miliona evra, što je novi klupski rekord za dolazne transfere. Prethodno je Ifet Đakovac stigao iz ruskog Akrona za 1,2 miliona evra, a sada je dodatno pomerena granica.

Čeka se samo ozvaničenje

Vojvodina je u srijedu objavila da će Zukić ponovo obući dvoju desetku i očekuje se da uskoro bude zakazana promocija. Reprezentativac Srbije stiže kao veliko pojačanje za Ligu Evrope, ali Novosađani nisu baš imali sreće na žrijebu.

Vidi opis Vojvodina razbila kasu zbog reprezentativca Srbije: Pao klupski rekord Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Zukić je već bio kapiten Vojvodine, u seniorski fudbal je ušao 2017. godine. U crveno-bijelom dresu ima skoro 200 utakmica uz učinak od 33 gola i 18 asistencija. Igra kao centralni ili ofanzivni vezni i od 2025. godine je član A reprezentacije. U dresu Volfsbergera prošle sezone imao je učinak od 10 golova i 12 asistencija na 39 nastupa.

Vojvodina baš nema sreće

Novosadski klub je na žrijebu za Ligu Evrope dobio jednog od najtežih rivala, ekipu Ferencvaroša. Ako prebrode prepreku u prvom kolu kvalifikacija, čeka ih ništa lakši zadatak - holandski Tvente. Ako ne uspiju da prođu Mađare, u Konferencijskoj ligi ih čeka ni manje ni više nego Ajaks. Mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 9. i 16. jula.