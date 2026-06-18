Dejan Zukić vraća se na mjesto gdje je sve počelo.
FK Vojvodina završila je najvažniji potpis ovog ljeta, pošto je u svoj tim vratila nekadašnjeg kapitena Dejana Zukića. Odmah je bilo jasno da ovaj posao neće biti lak, a kako prenosi "Sportski žurnal", novosadski crveno-bijeli si izdvojili rekordnu sumu za fudbalera koji se afirmisao na "Karađorđu".
Vojvodina je platila Volfsbergeru dva i po miliona evra, što je novi klupski rekord za dolazne transfere. Prethodno je Ifet Đakovac stigao iz ruskog Akrona za 1,2 miliona evra, a sada je dodatno pomerena granica.
Čeka se samo ozvaničenje
Vojvodina je u srijedu objavila da će Zukić ponovo obući dvoju desetku i očekuje se da uskoro bude zakazana promocija. Reprezentativac Srbije stiže kao veliko pojačanje za Ligu Evrope, ali Novosađani nisu baš imali sreće na žrijebu.
Vojvodina razbila kasu zbog reprezentativca Srbije: Pao klupski rekord
Zukić je već bio kapiten Vojvodine, u seniorski fudbal je ušao 2017. godine. U crveno-bijelom dresu ima skoro 200 utakmica uz učinak od 33 gola i 18 asistencija. Igra kao centralni ili ofanzivni vezni i od 2025. godine je član A reprezentacije. U dresu Volfsbergera prošle sezone imao je učinak od 10 golova i 12 asistencija na 39 nastupa.
Vojvodina baš nema sreće
Novosadski klub je na žrijebu za Ligu Evrope dobio jednog od najtežih rivala, ekipu Ferencvaroša. Ako prebrode prepreku u prvom kolu kvalifikacija, čeka ih ništa lakši zadatak - holandski Tvente. Ako ne uspiju da prođu Mađare, u Konferencijskoj ligi ih čeka ni manje ni više nego Ajaks. Mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 9. i 16. jula.