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Vojvodina u Evropi može na Hajduk iz Splita i Jovu Lukića: Prije toga mora da napravi čudo

Vojvodina u Evropi može na Hajduk iz Splita i Jovu Lukića: Prije toga mora da napravi čudo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vojvodina je dobila Ferencvaroš u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope, a sada zna i ko su potencijalnio rivali za drugi krug. Tu je i Hajduk iz Splita.

Vojvodina može na Jovu Lukića Izvor: Profimedia/Răzvan Pasarica / Sport News/Luka Kolanovic / imago sportfotodienst

Vojvodina je dobila prvog rivala na svom evropskom putu, a to je Ferencvaroš. Mađarski velikan će gostovati na "Karađorđu" 9. jula, a 16. jula "stara dama" iz Novog Sada ide u Mađarsku.

Iako je to bio jedan od najtežih rivala koje je srpski predstavnik mogao da dobije, postoji i dobra strana teškog žrijeba. Dobra strana je ta što je Ferencvaroš povlašćen u žrijebu za drugo kolo Lige Evrope

To znači da bi u slučaju pobjede Vojvodina na žrijebu izbjegla Benfiku, Viktoriju Plzenj, PAOK, Midtjiland, PAOK, Karabag, Makabi tel Aviv, Anderleht i Pafos.

A ko su potencijalni rivali?

Ukoliko Vojvodina prođe Ferencvaroš, na žrijebu za drugo kolo potencijalni rivali su Bešiktaš, Tvente, Tromso, Sent Galen, Hamarbi, kao i pobjednici dvomeča Šerif - Aluminij, Dunamo Kijev - Univerzitetea Kluž, CSKA Sofija - Deri Siti, ali i par Hajduk Split - Vestri.

Opet je mogući rival na putu Vojvodine hrvatski Hajduk što bi nam donijelo novi jugoslovenski derbi, a tu je i Univerzitatea iz Kluža za koju nastupa Jovo Lukić, strijelac za sada jedinog gola za Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu. 

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Tagovi

FK Vojvodina Liga Evrope Univerzitatea Kluž Jovo Lukić

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