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Vojvodina dobila protivnika u Ligi Evrope: Ništa od Splita, ali će igrati protiv komšija

Vojvodina dobila protivnika u Ligi Evrope: Ništa od Splita, ali će igrati protiv komšija

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vojvodina je saznala ime rivala na žrijebu za Ligu Evrope, igraće protiv Ferencvaroša (Mađarska).

Vojvodina protiv Ferencvaroša u kvalifikacijama za Ligu Evrope Izvor: Printscreen/UEFA Europa League

Vojvodina je saznala ime protivnika u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Na startu će igrati protiv Ferencvaroša (Mađarska). Na kraju može da se kaže i da Novosađani nisu imali baš mnogo sreće sa kuglicama.

Tako će prvi rival ekipe Miroslava Tanjge da bude iz regiona, ali ne iz Hrvatske, već iz Mađarske. Nije bilo dodatnih podgrupa, već su ekipe bile podijeljene samo na povlašćene i nepovlašćene.

I prije žreba je srpski tim znao da može da dobije nekog od šest rivala, na kraju su kuglice pokazale da će ići u komšiluk. Ujedno je to bio  posljednji par na žrijebu. Mečevi prvog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju se 9. i 16. jula. Inače, žrijeb za 2. kolo kvalifikacija za Ligu Evrope je već sutra.

Parovi:

  • Dinamo Kijev (Ukrajina) - Kluž (Rumunija)
  • Karabag (Azerbejdžan) - Vestri (Island)
  • Hajduk Split (Hrvatska) - Žilina (Slovačka)
  • CSKA Sofija (Bugarska) - Deri Siti (Irska)
  • Šerif Tiraspolj (Moldavija) - NK Alumnij (Slovenija)
  • Ferencvaroš (Mađarska - Vojvodina (Srbija)

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Tagovi

FK Vojvodina Ferencvaroš Liga Evrope

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