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Pukla bomba na "Karađorđu": Vojvodina dovela reprezentativca Srbije

Pukla bomba na "Karađorđu": Vojvodina dovela reprezentativca Srbije

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Reprezentativni krilni fudbaler Srbije Stefan Mitrović od danas je i zvanično novi fudbaler Vojvodine.

Stefan Mitrović potpisao za Vojvodinu Izvor: MN PRESS

Ono što se najavljivalo ovih dana sada je i ostvareno. Vojvodina je ozvaničila dolazak reprezentativca Srbije Stefana Mitrovića na "Karađorđe". Krilni fudbaler koga pamtimo u dresu Napretka i Crvene zvezde dolazi na pozajmicu sa pravom otkupa iz italijanske Verone.

Nakon potpisa Hamze Redžića i Nardina Mulahusejnovića ovo je treći veliki transfer Vojvodine ovog ljeta, a očekuje se još nekoliko potpisa. Pominjan je Ifet Đakovac kao meta, ali i još nekoliko fudbalera. 

Stefan Mitrović je rođen 15. avgusta 2002. godine u Kruševcu i odlično pokriva obje krilne pozicije, dok je u nekim varijantama igrao i kao bočni igrač u formaciji sa tri defanzivca pozadi. U tim Miroslava Tanjge dolazi nakon što je poslije Napretka i Crvene zvezde neko vrijeme igrao za Veronu, pa je potom pozajmljen Ekscelsioru u Holandiji.

Nastupao je za U20 i U21 selekcije Srbije sa velikim uspjehom, a onda je 2022. debitovao i za prvi tim. Za "A" selekciju Srbije igrao je 10 puta.

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Tagovi

Stefan Mitrović FK Vojvodina Superliga Srbije

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