Reprezentativni krilni fudbaler Srbije Stefan Mitrović od danas je i zvanično novi fudbaler Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Ono što se najavljivalo ovih dana sada je i ostvareno. Vojvodina je ozvaničila dolazak reprezentativca Srbije Stefana Mitrovića na "Karađorđe". Krilni fudbaler koga pamtimo u dresu Napretka i Crvene zvezde dolazi na pozajmicu sa pravom otkupa iz italijanske Verone.

Nakon potpisa Hamze Redžića i Nardina Mulahusejnovića ovo je treći veliki transfer Vojvodine ovog ljeta, a očekuje se još nekoliko potpisa. Pominjan je Ifet Đakovac kao meta, ali i još nekoliko fudbalera.

Vidi opis Pukla bomba na "Karađorđu": Vojvodina dovela reprezentativca Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO/Dušan Ninković Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Stefan Mitrović je rođen 15. avgusta 2002. godine u Kruševcu i odlično pokriva obje krilne pozicije, dok je u nekim varijantama igrao i kao bočni igrač u formaciji sa tri defanzivca pozadi. U tim Miroslava Tanjge dolazi nakon što je poslije Napretka i Crvene zvezde neko vrijeme igrao za Veronu, pa je potom pozajmljen Ekscelsioru u Holandiji.

Nastupao je za U20 i U21 selekcije Srbije sa velikim uspjehom, a onda je 2022. debitovao i za prvi tim. Za "A" selekciju Srbije igrao je 10 puta.