"Ne možeš u Zvezdu": Vojvodina kao u vrijeme Bate Butorovića

Vojvodina ne prodaje igrače Crvenoj zvezdi: Sukačev ostaje u Novom Sadu, a transfer u Ludogorec je sve izvjesniji.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se kao i svakog ljeta povezuje sa velikim brojem igrača, kako onih domaćih, tako i onih stranih. Jedan od onih koji su se posljednjih nedjelja povezivali sa dolaskom na "Marakanu" je i Petar Sukačev iz Vojvodine, međutim od tog posla neće biti ništa.

Kako prenosi "Sportski žurnal", Sukačev nema dozvolu Vojvodine da dođe u Crvenu zvezdu, odnosno Novosađani ne žele ni da pregovaraju oko ovog transfera.

Kao i u vrijeme Bate Butorovića, donijeta je odluka da Vojvodina ne prodaje fudbalere direktno u Zvezdu, tako da će na "Marakani" biti primorani da se okrenu nekim drugim rješenjima. Takođe, sada već znaju da mogu da isključe igrače Vojvodine kada se budu okrenuli potrazi za pojačanjima, pošto aktuelno rukovodstvo "lala" nema namjeru da pojačava redove rivala kome je prošle godine bila najbliža u prvenstvu, odnosno igrali su i za trofej Kupa Srbije.

Što se tiče Sukačeva, najvjerovatnije je da će Vojvodina prodati ovog mladog fudbalera u Ludogorec i spominje se suma od oko čak tri miliona evra, što bi bila i najveća prodaja Novosađana u istoriji.

Sukačev (20) je prošle godine inače ukupno odigrao 34 utakmice i na njima zabilježio četiri gola i asistenciju, s tim da je igrao na dvojnoj registraciji i u Prvoj ligi Srbije za Kabel. Inače se radi o fudbaleru koji je rođen u Švajcarskoj i koji igra po oba krila, dok je upotrebljiv i kao bek.