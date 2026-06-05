logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne možeš u Zvezdu": Vojvodina kao u vrijeme Bate Butorovića

"Ne možeš u Zvezdu": Vojvodina kao u vrijeme Bate Butorovića

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Vojvodina ne prodaje igrače Crvenoj zvezdi: Sukačev ostaje u Novom Sadu, a transfer u Ludogorec je sve izvjesniji.

Vojvodina ne pušta igrača u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se kao i svakog ljeta povezuje sa velikim brojem igrača, kako onih domaćih, tako i onih stranih. Jedan od onih koji su se posljednjih nedjelja povezivali sa dolaskom na "Marakanu" je i Petar Sukačev iz Vojvodine, međutim od tog posla neće biti ništa.

Kako prenosi "Sportski žurnal", Sukačev nema dozvolu Vojvodine da dođe u Crvenu zvezdu, odnosno Novosađani ne žele ni da pregovaraju oko ovog transfera.

Kao i u vrijeme Bate Butorovića, donijeta je odluka da Vojvodina ne prodaje fudbalere direktno u Zvezdu, tako da će na "Marakani" biti primorani da se okrenu nekim drugim rješenjima. Takođe, sada već znaju da mogu da isključe igrače Vojvodine kada se budu okrenuli potrazi za pojačanjima, pošto aktuelno rukovodstvo "lala" nema namjeru da pojačava redove rivala kome je prošle godine bila najbliža u prvenstvu, odnosno igrali su i za trofej Kupa Srbije.

Što se tiče Sukačeva, najvjerovatnije je da će Vojvodina prodati ovog mladog fudbalera u Ludogorec i spominje se suma od oko čak tri miliona evra, što bi bila i najveća prodaja Novosađana u istoriji.

Sukačev (20) je prošle godine inače ukupno odigrao 34 utakmice i na njima zabilježio četiri gola i asistenciju, s tim da je igrao na dvojnoj registraciji i u Prvoj ligi Srbije za Kabel. Inače se radi o fudbaleru koji je rođen u Švajcarskoj i koji igra po oba krila, dok je upotrebljiv i kao bek.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Vojvodina FK Crvena zvezda Petar Sukačev

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC