Vojvodina kupuje igrača Sarajeva za 300.000: U Novom Sadu pravi se tim za Evropu

Talentovani štoper Hamza Redžić postaće uskoro fudbaler Vojvodine.

Izvor: MN PRESS

Fudbalski klub Vojvodina pravi tim za Evropu, a u prilog tome svedoče i imena fudbalera koji se dovode u vezu sa timom iz Novog Sada. Nakon što su stigle informacije da je prva želja bivši kapiten Dejan Zukić, a da su blizu potpisan Nardin Mulahusejnović i Ifet Đakovac, novosadski crveno-bијeli ponovo zavlače ruku u džep - ovaj put zbog štopera.

Kako prenosi portal "sportsport", novi igrač Vojvodine postaće talentovani štoper Hamza Redžić koji trenutno nastupa za omladince Sarajeva. On nije dobio priliku da debituje za prvi tim kluba iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, ali je prije nekoliko nedjelja bio među rezervama za meč protiv Rudara iz Prijedora. Ipak, Vojvodina je na mečevima omladinskih timova vidjela kvalitet koji želi da plati, pa će za 300.000 evra obezbijediti potpis štopera od kojeg mnogo očekuje u budućnosti.

Transfer je potvrdio i agent Admir Husarić koji vodi računa o karijeri mladog defanzivca, a Sarajlije se nadaju da će zadržati i 20 odsto od narednog transfera. To bi moglo dobro da im napuni kasu ukoliko Redžić u Novom Sadu pokaže potencijal i pomogne timu. Za početak će morati da se izbori za mjesto u ekipi, jer Vojvodina već ima na raspolaganju Đorđa Crnomarkovića, Kornela Suča i Sinišu Tanjgu, dok u posljednjoj liniji odbrane može da igra i Kufre Eta.

Zanimljivo, u Bosni i Hercegovini postoje dvojica fudbalera sa imenom i prezimenom Hamza Redžić. Meta Vojvodine je omladinac Sarajeva, dok je dvije godine iskusniji Hamza Redžić prvotimac Slobode iz Tuzle za koju je tokom upravo završene sezone igrao u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, drugom rangu takmičenja.

