Došao u Čelik zbog opstanka, pa za godinu proslavio povratak u Premijer ligu BiH (VIDEO)

Kada je u martu 2025. godine došao na "Bilino polje", Bojan Regoje legenda Slavije iz Istočnog Sarajeva imao je cilj da izbori opstanak u Prvoj ligi Federacije BiH, da bi godinu i kusur kasnije proslavljao povratak Čelika u Premijer ligu BiH nakon šest godina!

Zenički Čelik je ranije osigurao titulu u Prvoj ligi FBiH i povratak u elitu bosanskohercegovačkog fudbala poslije šest sezona u kojima je krenuo od "beton" lige do samog vrha.

Posljednji meč i ubjedljiva pobjeda protiv konjičkog Igmana (4:0) bila je povod za veliku proslavu crveno-crnih na "Bilinom polju" pred skoro 10.000 navijača.

Golove za zeničku ekipu postigli su Amer Mašetić (dva) i Anes Mašić i Marin Popović, koji su uz saigrače bili i najzaslužniji za titulu.

Ipak, jedan od bitnijih kreatora povratka Čelika u Premijer ligu BiH, bio je trener Bojan Regoje, koji je u martu 2025. godine preuzeo tim od Dženana Zaimovića, u trenutku kad je bio 11. mjestu na tabeli sa 19 osvojenih bodova. Sa samo jednim ciljem: "Da Čelik opstane u drugom po jačini takmičenju u BiH".

A godinu i par mjeseci kasnije, dočekao je da vrati Čelik u Premijer ligu BiH, gdje je po renomeu kluba, Zeničanima i mjesto.

"Kada smo počeli sezonu, sanjali smo ovaj dan da pred svojim navijačima proslavimo titulu u Prvoj ligi FBiH. Jesmo je ranije osigurali, ali ovaj dan je poseban. Kada imate momke sa karakterom, onda je sve lakše, posebno u svlačionici", rekao je Regoje uz čestitke svima u klubu, a posebno tzv. "Robijašima", koji su uvijek uz zeničke fudbalere.

Prema njegovim riječima, u bh. eliti će biti potrebna pojačanja ali je uvjeren da će Čelik biti uspješan i u Premijer ligi BiH.

"Razlika između Prve lige FBiH i Premijer lige BiH je velika. To se najbolje vidi kroz kvalitet igrača koji nastupaju u najvišem rangu, kao i ulaganja koja klubovi prave. Ipak, vjerujem da i u ovom timu ima mnogo potencijala. Uz nekoliko kvalitetnih pojačanja i podršku ovakvih navijača, mislim da možemo mnogo napraviti", istakao je Regoje, a prenijelo "Oslobođenje".

