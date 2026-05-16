"Brutalnost policije u Tuzli prema Robijašima": Čelik otkazao proslavu povratka u Premijer ligu BiH!

Nebojša Šatara
Zenički Čelik se poslije šest godina vratio u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Čelik otkazao proslavu povratka u Premijer ligu BiH Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Zeničani su u subotu savladali u Siminom Hanu ekipu Tuzle siti i osigurali povratak u bh. elitu s obzirom da su drugoplasiranoj Stupčanici pobjegli na nedostižnih 15 bodova, tri kola prije kraja.

Međutim, veliko slavlje je otkazano, saopštio je Čelik na društvenim mrežama kluba zbog, kako su naveli, brutalnosti policije u Tuzli prema navijačima zeničkog kluba, tzv. “Robijašima”.

Saopštenje prenosimo u cijelosti.

“Nažalost, primorani smo otkazati večerašnju proslavu povratka u Premijer ligu BiH, koja je bila planirana ispred istočne tribine stadiona Bilino polje.

Zbog brutalnog tretmana i postupanja policijskih službenika Tuzlanskog kantona prema našim navijačima nakon utakmice u Simin Hanu, pri čemu je više naših navijača privedeno i povrijeđeno, večeras ne možemo i ne želimo slaviti.

Bez obzira na veliki uspjeh ostvaren na terenu i povratak kluba tamo gdje pripada, u mislima smo uz našu braću koja trenutno prolaze kroz teške trenutke.

Uprava kluba ovim putem pruža punu podršku svim privedenim i povrijeđenim navijačima.

O novom terminu proslave javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Momci, izdržite”, navedeno je u saopštenju Čelika.

(MONDO)

