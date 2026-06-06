Zbog njih će Srbi sigurno u finale Svjetskog prvenstva: Mima i Vesko uspjeli što niko nije, ovo je njihova priča

Dok se Srbija u Varšavi bori za novu medalju, srpska zastava vijori se i na drugoj strani terena. Prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 jedna zemlja ima dvoje sudija na istom turniru, a tu čast dobili su Miroslava Mima Jovičin i Vladimir Vesković.

Izvor: Privatna ahiva

Prvi put u istoriji Svjetskog prvenstva u basketu 3x3 jedna zemlja ima dvoje sudija na istom turniru. Srbija je ponovo pomjerila granice, a u Varšavi su se među najboljima na svijetu našli Miroslava Mima Jovičin i Vladimir Vesković. Dok pažnju privlače atraktivni potezi igrača, iza kulisa se vodi drugačija borba - da svaka odluka bude ispravna odluku, svaki uočen i da prostor za grešku bude sveden na minimum.

Nikad u prvom planu, nikad na naslovnim stranama, a možda je tako i najbolje. O sudijama se priča uglavnom kad pogriješe, a sve češće kompliment je postao ne spomenuti dvojac ili trio na terenu, jer onda znamo da je uradio pravi posao. Međutim, tu smo da ispravimo tu grešku, jer zahvaljujući njima - srpska zastava je uvijek u finalu. I oni se nadaju da će ovog puta akteri meča za zlato biti srpski basketaši, a ne tandem koji živi svoj san u Varšavi.

U razgovoru za MONDO, Mima i Vladimir govorili su o tome kako izgleda suditi najveće svjetske turnire, zašto je basket 3x3 nekad zahtjevniji od košarke 'pet na pet' i koliko je odricanja potrebno da bi se stiglo do vrha. S naglaskom - gdje je samo troje Srba.

Možda smo i suviše lako prihvatili činjenicu da naši ljudi pišu istoriju, po ugledu na Novaka Đokovića, Nikolu Jokića, basketaše, vaterpoliste... podvizi su postali formalnost.

"Prvi put u istoriji jedna zemlja ima dvoje sudija na prvenstvu. Drugi put sudim Svjetsko prvenstvo, prošle godine sam sudio u Mongoliji. Na nesreću reprezentacije, sudio sam i finale. Iako svi volimo da sudimo finala, nadam se da neću suditi ovo, nego da će naš tim igrati. Meni se posrećilo prošle godine, osjećaj je divan kad si na vrhu. Svaki sudija želi da sudi Evropsko prvenstvo, pa Svjetsko prvenstvo i na kraju Olimpijske igre", započeo je Vesković.

Posebno je zanimljivo da Srbija trenutno ima samo dvoje sudija sa najvišom FIBA A licencom.

"FIBA je podijeljena na A, B i C licencu. A licencu ima svega 15 sudija na svijetu. Srbija ima dvoje predstavnika - Jasminu Juras i mene. Mima ima B licencu, ali može da sudi sva takmičenja - i muška i ženska", objasnio je Vesković.

Kako se postaje sudija?

Izvor: Privatna arhiva

Mima, kako je iz milošte svi poznaju, nije planirala sudijsku karijeru. "Trenirala sam košarku, ali sam se povrijedila. Sasvim slučajno su me dvije prijateljice pozvale da polažemo za licencu sudije i riješila sam da odem samo zato što tog dana nisam imala šta da radim. Bez obaveze, bez plana. Kad se dogodi povreda, uglavnom tražimo neki poziv da ostanemo u sportu. Ja sam odabrala da budem sudija."

Sličan put imao je i Vesković. "I ja sam trenirao košarku, ali sam prestao da igram sa 17 godina i otišao sam u trenerske vode. Pola godine sam radio kao pomoćni trener, ali sam shvatio da to nije za mene. Krenulo je stepenik po stepenik. Danas sudim i basket 3x3 i košarku 'pet na pet', ABA ligu i Košarkašku ligu Srbije."

Nekad je basket teži za suđenje od košarke

Mnogi smatraju da je basket jednostavniji zbog manjeg broja igrača, kraće igre, ali sudije imaju potpuno drugačije iskustvo. Baš taj manji teren, intenzitet i napetost nekad su veći i teži za suđenje nego sportovi u dvoranama.

Izvor: Privatna arhiva

"Nekad mi je teže da sudim 'tri na tri' nego 'pet na pet'. Kad se igraju masters turniri i kad igraju najjači timovi, to je vrlo zahtjevno. Kontakti su konstantni, intenzivnije je, brže je. Djelić sekunde ne smiješ da odmoriš, da skloniš pogled", objasnio je Vesković napetost koja je neprestano prisutna na terenu.

Mima dodaje da postoje i velike razlike između muškog i ženskog basketa.

"Intenzitet je definitivno drugačiji. Muški basket je sa više kontakta, brži je. Ujedno, žene drugačije prihvataju kontakt na terenu. Procjena toga šta je lična greška, a šta nije vrlo je teška. Zbog toga fokus mora da bude na pravom mjestu."

Od školskih učionica do Svjetskog prvenstva

Izvor: Privatna arhiva

Za Mimu je nastup u Varšavi ostvarenje sna. "Trenutno živim najveći uspjeh karijere. Sudila sam Evropsko prvenstvo 2018. godine i prošle godine, ali sad sam prvi put na Svjetskom prvenstvu. Živim svoj san."

"FIBA 3x3 stvarno daje priliku ženama da sude na najvećim takmičenjima. Daje nam vjetar u leđa da se pokažemo, daje mnogo turnira i prilika da pokažemo kvalitet. Radom u Srbiji, na brojim međunarodnim turnirima opravdali smo očekivanja i dobili nominaciju za Svjetsko prvenstvo. Svaki momenat na terenu je veliki uspjeh, postoji i malo nervoze, to je prirodno - prvi put sam na Svjetskom prvenstvu. Kad počne utakmice fokus je isključivo na teren, igračice i donošenje tačne odluke. Sad ulazimo u nokaut fazu, koncentracija mora da bude na maksimumu."

Izvor: Privatna arhiva

Pored sudijske karijere radi i kao profesor.

"Predajem u gimnaziji u Novom Sadu, profesor sam fizičkog vaspitanja. Neophodno je imati sreće da u kolektivu imaš ljude koji žele da te podrže i zamijene. Turniri su vikendom, mnogo se putuje, rijetkost je naći nekog da te podržava. Zbog toga sam im veoma zahvalna, izlaze mi u susret i imaju razumijevanja."

Nema uspjeha bez odricanja Oboje ističu da je put do vrha dug i da zahteva mnogo žrtve. Baš kao i sportisti, sve proslave postaju manje važne kad turnir pozove, sva druženja su na čekanju, kad je na terenu utakmice. Zbog toga je budućim sudijama neophodno: "Strpljenje. Mnogo rada. Odricanja“, poručila je Mima mladim kolegama.

Srbija je sila i među sudijama

Na kraju, oboje ističu da reputacija srpskih sudija nije slučajna. "Samim tim da imamo dvoje sudija sa A licencom, jednog sa B i da smo prisutni na svim velikim takmičenjima... Kad god nema naše reprezentacije ili srpskog kluba u finalu, neko od nas sudi. To dovoljno govori o našoj reputaciji", rekla je Jovičin.

Vesković smatra da su za to zaslužna jaka domaća takmičenja.

"U košarci su naša takmičenja jaka, zahtevna za suđenje i kvalitetna. Upravo tu stasaš kao sudija. Nijedan naš sudija nije stasao u FIBA ili Evroligi, nego kroz domaća takmičenja. Tu rasteš i postaješ spreman za najveću scenu."

"I mi smo predstvanici naše zemlje, ako srpski tim nije u finalu, onda neko od nas sigurno sudi meč. Zato je srpska zastava uvijek u finalu", dodao je on.

Na kraju, možda je upravo njegova posljednja rečenica najbolji opis svega što rade:

"Radimo ono što volimo."

Bonus video:

Pogledajte 00:51 "Dobro došli, Srbija": Orlovi ovacijama dočekani u Varšavi, tu je i srpska zastava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO, Tijana Jevtić)