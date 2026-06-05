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Srbija čeka rivala u četvrtfinalu: "Orlovi" mogu na tim koji je šokirao Ameriku

Srbija čeka rivala u četvrtfinalu: "Orlovi" mogu na tim koji je šokirao Ameriku

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Basketaši Srbije će se u četvrtfinalu FIBA Svjetskog prvenstva boriti protiv Češke ili Holandije

Srbija protiv Češke ili Holandije u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva Izvor: Roman Koziel/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 saznala je imena potencijalnih rivala u četvrtfinalu FIBA Svjetskog prvenstva. "Orlovi" bi u prvom meču nokaut faze mogli da se sretnu sa Holandijom ili Češkom.

Odranije je poznato da Holandija, kao drugoplasiranu ekipu u grupi C, čeka tim koji je na trećem mjestu u grupi B, a sada je jasno da je to selekcija Češke. Riječ je o dva vrlo dobra tima, a o Česima se u Poljskoj priča kao o ekipi koja ima velike ambicije. Na kraju krajeva, to je tim koji je bio bolji od Sjedinjenih Američkih Država, potom i od Mongolije i Poljske, a jedino je Letonija imala priliku da slavi 21:20. Tako je sa svega jednim porazom završio na trećem mjestu. 

Kada je Holandija u pitanju, to je tim od kojeg je Srbija bila poražena prije nekoliko mjeseci na Kupu šampiona. Zbog toga će "orlovi" imati priliku da se revanširaju dobro poznatom rivalu, koji je takođe bio ubjedljiv u grupi. Holandija je bila bolja od Novog Zelanda 21:13, potom od Kine 22:10, a onda i od Japana 21:14.

Šta nas još čeka na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3?

Poznati su svi četvrtfinalisti - Srbija, Litvanija, Njemačka i SAD. Litvanija će kao prvoplasirana u grupi D igrati protiv boljeg iz meča Letonija - Novi Zeland. Njemačka će sačekati pobjednika iz meča Austrija - Belgija, dok će SAD odmjeriti snage sa boljim iz susreta Francuska - Madagaskar.

Kada je u pitanju ženska konkurencija, Holandija će igrati protiv pobjednika meča Letonija - Mađarska, a Ukrajina protiv boljeg iz susreta Australija - Kina. Na drugoj strani žrijeba nalaze se Azerbejdžan i Litvanija, a bolji iz tog duela igraće protiv Njemačke. Djevojke iz SAD čekaju pobjednika meča Francuska - Češka.

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Tagovi

orlovi basket Svjetsko prvenstvo Srbija

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