Basketaši Srbije će se u četvrtfinalu FIBA Svjetskog prvenstva boriti protiv Češke ili Holandije
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 saznala je imena potencijalnih rivala u četvrtfinalu FIBA Svjetskog prvenstva. "Orlovi" bi u prvom meču nokaut faze mogli da se sretnu sa Holandijom ili Češkom.
Odranije je poznato da Holandija, kao drugoplasiranu ekipu u grupi C, čeka tim koji je na trećem mjestu u grupi B, a sada je jasno da je to selekcija Češke. Riječ je o dva vrlo dobra tima, a o Česima se u Poljskoj priča kao o ekipi koja ima velike ambicije. Na kraju krajeva, to je tim koji je bio bolji od Sjedinjenih Američkih Država, potom i od Mongolije i Poljske, a jedino je Letonija imala priliku da slavi 21:20. Tako je sa svega jednim porazom završio na trećem mjestu.
Srbija čeka rivala u četvrtfinalu: "Orlovi" mogu na tim koji je šokirao Ameriku
Kada je Holandija u pitanju, to je tim od kojeg je Srbija bila poražena prije nekoliko mjeseci na Kupu šampiona. Zbog toga će "orlovi" imati priliku da se revanširaju dobro poznatom rivalu, koji je takođe bio ubjedljiv u grupi. Holandija je bila bolja od Novog Zelanda 21:13, potom od Kine 22:10, a onda i od Japana 21:14.
Šta nas još čeka na Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3?
Poznati su svi četvrtfinalisti - Srbija, Litvanija, Njemačka i SAD. Litvanija će kao prvoplasirana u grupi D igrati protiv boljeg iz meča Letonija - Novi Zeland. Njemačka će sačekati pobjednika iz meča Austrija - Belgija, dok će SAD odmjeriti snage sa boljim iz susreta Francuska - Madagaskar.
Kada je u pitanju ženska konkurencija, Holandija će igrati protiv pobjednika meča Letonija - Mađarska, a Ukrajina protiv boljeg iz susreta Australija - Kina. Na drugoj strani žrijeba nalaze se Azerbejdžan i Litvanija, a bolji iz tog duela igraće protiv Njemačke. Djevojke iz SAD čekaju pobjednika meča Francuska - Češka.