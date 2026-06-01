Moćna Srbija pobijedila šampiona svijeta: Stojačićeva dvojka odlučila dramu protiv Španije

Bojan Jakovljević
Reprezentacija Srbije savladala Španiju u dramatičnoj utakmici 2. kola Svjetskog prvenstva u Poljskoj

Basketaši Srbije pobijedili Španiju Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Reprezentacija Srbije pobijedila je Španiju 16:12 u derbiju prvog dana Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. Andreja Milutinović, Nenad Nerandžić i Strahinja Stojačić su važnim dvojkama slomili otpor aktuelnog prvaka svijeta u dramatičnom meču odlučenom u posljednjem minutu. Španci su koristili nervozu srpskog tima, kao i dosuđene tehničke greške Nerandžiću, pa Stojačiću, a onda je Strahinja u posljednjim trenucima stavio tačku na meč, jako bitnim hicem sa distance.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Poslije pobjede protiv Madagaskara ranije ove večeri, reprezentacija Srbije je trijumfom protiv moćne Španije ostvarila skor 2-0 i sa ulivenim samopouzdanjem dočekuje srijedu i utakmice protiv (takođe perfektne) Austrije i Australije. Te večeri biće završena grupna faza, a srpski tim bi u slučaju osvajanja prvog mjesta u Grupi A izborio direktan plasman u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani u osminu finala, odnosno u doigravanje.

Prema svemu viđenom ovog ponedjeljka, Srbija je u odličnom ritmu krenula po sedmu titulu prvaka svijeta na 10. Svjetskom prvenstvu u basketu 3x3 koje se održava u Poljskoj.

Samo neka tako ostane!

