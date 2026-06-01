Uzdah na tribinama zbog Strahinje Stojačića: "Doktor Strejndž" bacio magiju kroz noge u Varšavi

Najbolji basketaš svijeta spektakularnom asistencijom ostavio bez teksta sve na Svjetskom prvenstvu u Poljskoj

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 ubjedljivo je pobijedila Madagaskar na početku Svjetskog prvenstva u Varšavi, a Strahinja Stojačić je pokazao Poljacima svoju magiju.

Bilo je nekoliko jako atraktivnih poteza čuvenog "Doktor Strejndža", a bez premca je najljepši bio onaj kojim je asistirao Nenadu Nerandžiću između dvojice čuvara. Nisu imali predstavu šta će "Brka" da izvede, pogledajte.

Asistencija Strahinje Stojačića na utakmici Srbija Madagaskar basket 3x3

Stojačić je sa 996.083 poena najbolje rangirani basketaš svijeta ispred zemljaka Marka Brankovića (913.842), Nenad Nerandžića (859.571) i Nemanje Baraća (845,531). Sudeći prema tome kako je motivisan počeo Svjetsko prvenstvo, moglo bi ovo da bude pravo uživanje poljskoj publici dok prati srpske čarobnjake na terenu za basket.

Naredni, mnogo teži izazov Srbija će imati od 21.35 časova, kada će igrati u 2. kolu Svjetskog prvenstva protiv Španije, aktuelnog prvaka i branioca titule.