Mijatović nije otišao sam: Uprava Partizana ostala bez još jednog člana

Upravni odbor Partizana ostao bez dvojice članova u danu - Predraga Mijatovića i Vojislava Lazarevića

U danu velikog potresa u Humskoj, odlaska Predraga Mijatovića, crno-bijele je napustio i još jedan član Upravnog odbora, Vojislav Lazarević. On nije bio prisutan u Sportskom centru "Teleoptik" u Zemunu, na kojem su delegati Skupštine kluba izglasali povjerenje aktuelnom sastavu uprave.

"Iskreno, imamo već najavu Vojislava Lazarevića (da odlazi). Čekao je Skupštinu, nije htio da pravi probleme, ali već je najavio da ne može da se posveti radu i aktivnostima UO. To mogu da kažem. Sve drugo ne mogu da predvidim. Mogu da nagovijestim da će biti promena u smislu proširenja i novih ljudi, koji će biti deo novog UO. Imamo pravo da kooptiramo nove ljude, a na sljedećoj skupštini da ih verifikujemo. Zato bi ta skupština trebalo da bude relativno brzo", rekao je Ljajić.

Poslije Lazarevićeve, pa Mijatovićeve ostavke, najuže rukovodstvo Partizana broji tri člana - predsjednika Rasima Ljajića, potpredsjednicu za poslovnu politiku Milku Forcan i generalnog direktora, Danka Lazovića. Mandat članova organa Partizana traje pet godina, a oni su izglasani 2. juna 2025, zajedno sa Mijatovićem, koji od danas više nije u klubu.

U situaciji u kojoj se Partizan sada našao, poslije Mijatovićeve ostavke, Skupština kluba prema statutu ima obavezu da na prvoj narednoj sjednici razmatra tu ostavku, a s obzirom na to da je ona neopoziva, svakako će biti usvojena. Na Skupštini je onda da izglasa novog potpredsjednika za sportska pitanja.

Takođe, Upravni odbor FK Partizan mora da ima najmanje pet članova. U slučaju da prevremeno predstane mandat više od trećine članova Upravnog odbora, što se danas dogodilo, obaveza je da se sazove vanredna sjednica Skuštine. U međuvremenu, predsjednik Rasim Ljajić može da kooptira nove članove radi dopune upravnog odbora, a izbor vrši skupština kluba na prvoj narednoj sjednici.

Sa druge, sportske strane, na Partizanu je da što prije i u krnjem sastavu uprave krene u pripremu i realizaciju nove sezone. Prije svega, da riješi status trenera dok se nagađa da Srđan Blagojević odlazi, a uz to i da užurbano radi na pojačanjima pred junsko okupljanje ekipe na pripremama za takmičarsku 2026/27.