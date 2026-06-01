Nakon važnih izbora u Humskoj javnost će saznati kojim putem kreće FK Partizan.
Fudbalski klub Partizan više ne može da funkcioniše kako je to pokušavao tokom tek završene sezone. Falilo je crno-bijelima mnogo, a najviše sloge među klupskim čelnicima - to bi trebalo da se riješi na Skupštini Partizana, gdje će sukobljene strane biti struja predvođena potpredsednikom Predragom Mijatovićem i struja predvođena generalnim direktorom Dankom Lazovićem.
Nakon obavljene sjednice Skupštine, javnosti će se obratiti klupski čelnici, od kojih ćemo saznati šta donosi budućnost.
Borba u klubu!
Delegati Partizanove skupštine biraće između dva tabora - jednog koji je priklonjen potpredsjedniku Predragu Mijatoviću i drugog koji je na strani generalnog direktora Danka Lazovića.
Dobar dan!
Sjednica Skupštine FK Partizana počinje u 14.00, a nakon što se donesu veoma važne odluke za klub, biće održana konferencija za medije. Ostanite uz MONDO i pratite sva dešavanja iz Teleoptika.