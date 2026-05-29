"Sale, vrati se, molim te": Bivši čelnik Partizana kaže da je on jedini spas

Nekadašnji član uprave Partizana Ivica Iliev smatra da je povratak legende jedino rješenje za posrnule crno-bijele.

Nema kraja turbulencijama u Partizanu. Crno-bijeli su završili sezonu kao treći i moraće u kvalifikacije za Ligu konferencija, dok u upravi bukti unutrašnji sukob. Sjednica kluba je zakazana za 1. jun i tada će biti jasno da li je prioritet budućnost posrnulog velikana ili interesi pojedinaca.

Srđan Blagojević je završio sezonu u Humskoj, ali pitanje je da li će tu i ostati, pošto se na ljeto očekuju velike kadrovske promjene. Kako kaže nekadašnji sportski direktor crno-bijelih Ivica Iliev, samo jedan čovjek može da pomogne Partizanu u ovom momentu.

To je legendarni kapiten Saša Ilić koji je već u nekoliko navrata odbio da se vrati u voljeni klub.

"Jedini izlaz koji ja vidim za fudbalski klub Partizan je dolazak i povratak Saše Ilića na mjesto trenera. Jedini koji može najbolje da osjeti Partizan je on. Istinska legenda, čovjek sa najviše utakmica, neko koga je Partizan rodio i napravio. Ovo je moj apel crno-bijeloj armiji da stane iza toga i kaže: 'Sale, vrati se, molim te'", poručio je Iliev u podkastu "Razgovori sa Zlojutrom".

"U Partizanu nema vremena, to je klub koji te melje. Međutim, jedina osoba koja može da okupi ljude oko sebe, pošto smo stvarno dotakli dno, je Saša. Da mu kažemo: 'Sale, evo ti Partizan, pravi klince, traži igrače, evo ti dvije-tri godine da se resetuju finansije'. On je jedini čovjek pred kojim bi i najnestrpljiviji navijač zaćutao. On zna da nosi taj pritisak".

Ne može svako da podnese pritisak javnosti, uprave i navijača u srpskom fudbalu. Iliev smatra da bi njegov povratak mogao biti prekretnica.

"On bi donio mir, što je najbitnije. Imamo ove dvije zaraćene strane, ne zna se koja je gora. Čak i ona koja pobijedi, njoj su dani odbrojani jer nema kapacitet da to iznese. Vrlo brzo će morati da dođe neko jači i kvalitetniji, a Sale je taj koji može da iznese tu tranziciju i da klub sa njim pregrmi težak period."

Nije tajna da je Ilić već odbijao ponude voljenog kluba uz poruku da još uvijek nije vrijeme da se ponovo sastanu.

"Znam da je prije par godina možda odbio, verovatno znajući situaciju, a možda ni sada ne bi prihvatio. Ali, pitali ste me šta ja mislim... To je jedino svjetlo na kraju tunela kako ja doživljavam situaciju", zaključio je Ivica Iliev.

Saša Ilić je posljednji trenerski angažman imao u Azerbejdžanu, u Sumgajitu, dok je prethodno sjedio na klupi Nižnjeg, Atromitosa, CSKA Sofije i Čukaričkog.

