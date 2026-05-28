Milka Forcan uzvratila Peđi Mijatoviću: Neko je u zabludi oko pomoći države, to je korijen Partizanovog problema

Potpredsjednica FK Partizan govorila o pogrešnom tumačenju pomoći države klubu kao ključnom problemu i tački razdora unutar podijeljene uprave.

Potpredsjednica FK Partizan zadužena za poslovnu politiku Milka Forcan oglasila se pred jako važnu sjednicu Skupštine FK Partizan zakazanu za 1. jun, na kojoj će se glasati o povjerenju članovima Upravnog odbora kojem pripada.

U periodu javnih svađa, uvreda i velike tenzije među članovima najužeg rukovodstva, podijeljenog na potpredsjednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića na jednoj strani i ostatak uprave na drugoj, Forcan je govorila i o onome za šta misli da je korijen tog problema.

Prema njenom mišljenju, jedan od ključnih razloga za podijeljenost u upravi su sukobljena mišljenja oko finansijske pomoći države, odnosno ubiranja zasluga za tu pomoć klubu. Dok je Peđa Mijatović u javnim nastupima naglašavao da je on i mimo svoje želje natjeran da se bavi stvarima za koje nije nadležan, pa i da traži pomoć države, Forcan mu je uzvratila da taj novac stiže u Partizan kao instituciju, a ne pojedincu.

"Odatle je i korijen sukoba krenuo, jer u nekom periodu naravno da je predsjednik Rasim Ljajić komunicirao sa državom i sa predsjednikom Vučićem oko toga. U nekom trenutku je to bio Peđa. Nekad je to pisanim putem, kada se obratimo pismom, a čudno je da je neko počeo da prihode od države kroz razgovor sa predsjednikom ili FSS posmatra kao lični doprinos. Kada država, vlada, predsjednik države, FSS puste pare Partizanu, oni puste Partizanu, a ne Rasimu, Peđi, Milki, ni Danku, već Partizanu, koji je institucija sa više od dva miliona navijača i nalazi se u situaciji u kojoj se nalazi. Nevjerovatno je da smo došli do toga da neko to lično doživljava, što mislim da je zaista zabluda", rekla je ona u "KIDA SHOW"-u.

"Možda griješim"

Ona je rekla da je državni novac bio dominantni izvor prihoda crno-bijelih ove sezone.

"Partizan je državni klub na neki način i kada smo došli, preuzeli smo dug od 56 miliona, koji je danas mogao da bude i 70, ali je danas 39 miliona. I vidljivo je gdje su te pare koje je država donirala, da se dug smanjuje, a da ne raste. Naravno da su dominantni ostvareni od države i to je naravno dosta puta rečeno, evo ističemo i sada. Pred monitoring, kada je uvijek dramatično, ona je stizala."

U međuvremenu je Partizan obezbijedio i sam važan dio novca za prolazak UEFA monitoringa prodajom Andreja Kostića Milanu.

"Stigla je pomoć i prodat je igrač, čime je dosta smanjena potreba za tim, ali jeste, što je bilo neophodno - država je uskočila u pomoć i to smo realizovali. Iskreno mislim da kada predsjednik države ili vlada uskoče u pomoć, oni su pustili pomoć Partizanu, a ne pojedincu, možda griješim."

Šta se očekuje 1. juna?

"Bili smo izloženi negativnoj kampanji u dijelu medija u prethodnim mjesecima, kao i inicijativi da se preispita povjerenje upravnom odboru. U cijeloj toj zavrzlami postavljalo se pitanje legitimnosti skupštine, ali ne možete da postavljate pitanje legitimnosti ako ste nezadovoljni očekivanim rezultatima. Skupštinu prema Zakonu o sportu čine i predstavnici radne zajednice, igrača... Nevjerovatno je šta smo sve čuli u prethodnom periodu sa raznih adresa, ne možete reći da je Saša Ilić kao član skupštine nelegitiman? Eto, i takve stvari smo čuli. Predsjednik Ljajić poslije nekoliko mjeseci te kampanje prelomio i sazvao skupštinu, što je racionalan potez, da to bude i prije prelaznog roka, da se neke stvari razjasne, kristališu... Šta će se dogoditi, znaćemo 1. juna".

Očigledno je da sukobljene strane neće nastaviti zajedno.

"Svi već znaju da je došlo do razlaza jednog člana od ostatka uprave, pa vidjećemo u ponedjeljak rezultat. Glasa se o povjerenju članovima UO. Skupštinu čini 41 član, više od polovine je potrebno dobiti za usvajanje odluka. Dio smo tima i zna se ko je dio kog tima, kao i šta je planirano za ponedjeljak, uz usvajanje godišnjeg izveštaja i druge, opšte stvari."