Brejk Bosne u Laktašima u prvom finalnom meču: "Studenti" na korak od titule nakon 18 godina!

Košarkaši Bosne napravili su brejk u Laktašima i stigli nadomak titule šampiona BiH, prve još od 2008. godine.

KK Bosna trijumfovala je u Laktašima u prvoj finalnoj utakmici za šampiona BiH. Sarajevski tim je upisao pobjedu protiv Igokee m:tel razlikom od šest poena (70:76) i stigao na korak od četvrte titule bh. prvaka u istoriji kluba, a prvoj još od davne 2008. godine!

Ekipa koju kao trener predvodi Nenad Stefanović katastrofalno je počela meč. Prvi poen postigao je Vojin Ilić sredinom prvog kvartala sa linije za slobodna bacanja. Do tog trenutka, Bosna je na svom saldu imala 14, da bi prvu četvrtinu završila uz prednost od 17 poena (8:25).

Bilo je ovo četvrto odmjeravanja snaga dva tima u ovoj sezoni. Prethodna tri odigrana su u sklopu ABA lige (2 u glavnoj fazi i 1 u plej-inu), a u dva od ta tri susreta trijumfovale su Sarajlije.

Tokom druge dionice bilo je i plus 20 za pulene Muhameda Pašalića (12:32), nakon čega je uslijedio period bolje igre domaćeg sastava, koji je dvojkom Jakova Mustapića na 105 sekundi do velikog odmora prišao na jednocifren minus (27:36).

U završnici treće i početkom posljednje četvrtine Igokea m:tel je najviše zahvaljujući Vojinu Iliću stigla na samo dva koraka zaostatka (54:56), na šta su gosti odgovorili serijom 6:0 (54:62). Na kraju su presudila dva dalekometna šuta "studenata" kada se meč lomio – prvo je precizan bio Petar Kovačević za 63:69, a onda i Džerod Vest za 65:72.

Druga finalna utakmica igra se u nedjelju (31. maj) u Sarajevu.

IGOKEA M:TEL: Gavrilović, Pjer-Luis 8, Lazić 6, Rori 14, Milosavljević 2, Mustapić 8, Ilić 6, Antunović, Popović 14, Bes 10, Musić 2, Jeremić.

BOSNA: Jang 4, Atić 7, Halilović 10, Vest 12, Zubac 6, Šeperd, Delalić 5, Šalić 5, Joesar 6, Karuters 8, Kovačević 10, Plamer 3.

(mondo.ba, D. Šutvić)

