Partizan za ABA titulu protiv Dubaija: Ekipa iz UAE pregazila Budućnost u Zenici!

Autor Dragan Šutvić
Dubai dominantno ušao u finale ABA lige pobijedivši Budućnost 103:77 u trećoj i odlučujućoj utakmici polufinalne serije.

Košarkaši Partizana braniće titulu regionalnog šampiona u finalnoj seriji protiv Dubaija. To je epilog "majstorice" u Zenici, u kojoj je Dubai pregazio Budućnost 103:77 i dominantno ušao u seriju za naslov prvaka.

Džanan Musa ubacio je 20 poena uključujući četiri trojke iz sedam pokušaja, dvocifreni u napadu bili su i Mfiondu Kabengele i Bruno Kaboklo sa po 13 poena, Kenan Kamenjaš i Dvejn Bejkon sa po 12, kao i Džastin Anderson sa 10 poena. Srpski košarkaš Aleksa Avramović igrao je 16 i po minuta za ekipu Aleksandra Sekulića i doprinio pobjedi sa tri poena.

Crno-bijeli će prije početka finala ABA lige igrati završnicu Košarkaške lige Srbije u Nišu, gdje će u petak od 16 časova igrati u polufinalu protiv FMP-a.

