ABA liga zabranila povratak kući košarkašima Dubaija!

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Dubai se vratio kući da tamo dočeka Budućnost, ali ABA liga je saopštila da to neće moći. Odluku donijelo predsjedništvo, u kojem je i predsjednik Budućnosti Dragan Bokan.

Predsjedništvo ABA lige je jednoglasno odlučilo da Dubai neće moći ove sezone da igra u plej-ofu kao domaćin u svojoj Koka-Kola areni u Dubaiju. Nekoliko sati poslije saopštenja tog kluba da se vratio kući i da će u njoj dočekati Budućnost sljedeće nedjelje u polufinalu, stiglo je saopštenje takmičenja u kojem je jasno navedeno da to neće biti moguće.

"Teška odluka donijeta je tokom vanredno dugog onlajn sastanka predsjednika ABA lige Jure Balažiča iz Krke i potpredsjednika Dragana Bokana iz Budućnosti i Ostoje Mijailovića iz Partizana. Ipak, ta odluka je donijeta u duhu sveobuhvatne odgovornosti prema takmičenju, klubovima i svim učesnicima. Predsjedništvo ABA lige je jednoglasno odlučilo i da će Dubai na neutralnom terenu igrati svoje utakmice kod kuće u polufinalu plej-ofa i u potencijalnom finalu", saopšteno je.

"Predsjedništvo ABA lige izražava punu podršku Dubaiju"

"Predsjedništvo ABA lige izrazilo je puno razumijevanje i iskreno žaljenje zbog okolnosti sa kojima se Dubai suočava kao važan član regionalne košarkaške porodice i izuzetno bitan partner i član takmičenja. Svjesni kompleksnosti i veličine ovog globalnog izazova, članovi predsjedništva izrazili su punu podršku klubu i izrazili uvjerenje da će se trenutne okolnosti uskoro stabilizovati", dodala je ABA liga, sa aluzijom na ratna dejstva u tom dijelu svijeta.

"Nadamo se da će trenutni problemi biti prevaziđeni što je brže moguće. Predsjedništvo ABA lige se uz to iskreno nada da će od sljedeće sezone Dubai ponovo igrati sve svoje utakmice kao domaćin pred sopstvenim navijačima, u Koka-kola areni", saopšteno je.

Podsjetimo, Budućnost je u srijedu dostavila ABA ligi svoj stav da neće putovati u Dubai.

