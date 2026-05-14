Budućnost prijeti ABA ligi, Dubai se ne osvrće: "Vratili smo se kući, ovdje će biti polufinale"

Dubai će dočekati Budućnost u polufinalu u svojoj dvorani, Koka kola areni.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

Dubai će biti domaćin Budućnosti u polufinalu ABA lige naredne srijede i taj meč će biti odigran u Dubaiju, u Koka-kola areni, uprkos protivljenju Crnogoraca i njihovom dopisu ABA ligi da neće putovati u taj grad.

Dok Budućnost prijeti da sigurno neće u Dubai, tamošnji ABA ligaš ne osvrće se na to, već se u miru, kod kuće sprema za utakmicu zakazanu za 20. maj.

"U dogovoru sa lokalnim vlastima, čelnicima ABA lige i oba tima učesnika, Dubai potvrđuje da će polufinale ABA lige zvanično biti odigrano u Koka-Kola areni. Priprema se najemotivnije sportsko veče u našem gradu ove sezone", navedeno je u klupskom saopštenju.

Poslije 66 dana van svoje zemlje i grada zbog rata, Dubai se zvanično vratio kući iz Sarajeva, gdje je igrao u dvorani Zetra, a nastupao je i u Zenici. Prvi čovjek kluba Dejan Kamenjašević izrazio je veliku zahvalnost domaćinima tima.

"Želimo da iskreno zahvalima ljudima Sarajeva i Zenice u Bosni i Hercegovini jer su nas dočekali i učinili da se osjećamo kao kod kuće u tom periodu. Ta podrška znači mnogo našim igračima, stručnom štabu i porodicama. Posebno hvala Košarkaškom klubu Bosna na saradnji, gostoprimstvu i podršci u prethodnim mjesecima", rekao je on

"Sada smo uzbuđeni jer se vraćamo u Koka-kola arenu u najvažnijem dijelu sezone, da bismo još jednom igrali u Dubaiju. Pozivamo sve da nam se pridruže 20. maja u Koka-kola areni i da nam pomognu da napravimo posebnu atmosferu, jer vraćamo kući polufinale ABA lige".

Bonus video:

Pogledajte 00:10 Arena skandira Duletu Vujoševiću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)