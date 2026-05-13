Na pomolu haos u ABA ligi: Budućnost neće da putuje u Dubai

Ekipa Budućnosti donijela je odluku da ne putuje u Dubai na polufinalni meč ABA lige protiv istoimenog kluba.

Budućnost će u plej-ofu ABA lige igrati sa ekipom Dubaija, ali tim iz Podgorice poslao je dopis regionalnom takmičenju da ne želi da putuje. Pismo je poslato sportskom direktoru Miliji Vojinoviću, a u njemu se navodi da je poslije sjednice Upravnog odbora kluba donijeta odluka da ekipa ne krene na polufinale ABA lige, iako je Dubai izrazio želju da završnicu takmičenja igra u Koka-kola areni.

Ekipa iz Emirata je zbog rata na Bliskom istoku bila primorana da promijeni mjesto domaćeg terena, tako tim koju sada vodi Aleksandar Sekulić mečeve igra u Sarajevu u Zetri. S obzirom na to da je Budućnost poslije pobjede nad ekipom Kluža zakazao meč sa ekipom Dubaija, ali trenutno postoji problem, jer ekipa iz Podgorice sumnja u punu sportsku regularnost, bezbjednost svih učesnika i nesmetano odvijanje takmičenja.

U dopisu klub ABA ligi navodi se:

"Nakon održanog sastanka sa ekipom i stručnim štabom, organizovana je sjednica Upravnog odbora KK Budućnost, na kojoj je jednoglasno donijeta odluka da ekipa ne putuje u Dubai. Odluka je donijeta iz više razloga koji se prvenstveno odnose na bezbjednosne rizike, ali i na mogućnost eventualnog neodigravanja utakmice, što bi dodatno dovelo u pitanje organizaciju završnice i najvažnijeg dijela ABA lige. Istovremeno želimo da naglasimo da KK Budućnost ostaje u potpunosti posvećen regularnosti takmičenja i interesima ABA lige, te smatramo da bi eventualno odigravanje utakmica na neutralnom terenu u Evropi predstavljalo jedino prihvatljivo rješenje u postojećim okolnostima.

Iskreno žalimo što Dubai nije u mogućnosti da najvažniji dio sezone igra i eventualno završi pred svojim navijačima i u svojoj dvorani, te se iskreno nadamo da će ratna dešavanja u regionu iz kojeg dolazi član naše lige prestati u što skorijem roku. Vjerujemo da ćete imati razumevanja za stav i odluku našeg kluba", stoji u dopisu kluba.

Prvi meč, u kojem je domaćin, bi trebalo da bude odigran 20. maja.

