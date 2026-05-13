logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Na pomolu haos u ABA ligi: Budućnost neće da putuje u Dubai

Na pomolu haos u ABA ligi: Budućnost neće da putuje u Dubai

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Ekipa Budućnosti donijela je odluku da ne putuje u Dubai na polufinalni meč ABA lige protiv istoimenog kluba.

Kk Budućnost ne želi da putuje u Dubai Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Budućnost će u plej-ofu ABA lige igrati sa ekipom Dubaija, ali tim iz Podgorice poslao je dopis regionalnom takmičenju da ne želi da putuje. Pismo je poslato sportskom direktoru Miliji Vojinoviću, a u njemu se navodi da je poslije sjednice Upravnog odbora kluba donijeta odluka da ekipa ne krene na polufinale ABA lige, iako je Dubai izrazio želju da završnicu takmičenja igra u Koka-kola areni.

Ekipa iz Emirata je zbog rata na Bliskom istoku bila primorana da promijeni mjesto domaćeg terena, tako tim koju sada vodi Aleksandar Sekulić mečeve igra u Sarajevu u Zetri. S obzirom na to da je Budućnost poslije pobjede nad ekipom Kluža zakazao meč sa ekipom Dubaija, ali trenutno postoji problem, jer ekipa iz Podgorice sumnja u punu sportsku regularnost, bezbjednost svih učesnika i nesmetano odvijanje takmičenja.

U dopisu klub ABA ligi navodi se:

"Nakon održanog sastanka sa ekipom i stručnim štabom, organizovana je sjednica Upravnog odbora KK Budućnost, na kojoj je jednoglasno donijeta odluka da ekipa ne putuje u Dubai. Odluka je donijeta iz više razloga koji se prvenstveno odnose na bezbjednosne rizike, ali i na mogućnost eventualnog neodigravanja utakmice, što bi dodatno dovelo u pitanje organizaciju završnice i najvažnijeg dijela ABA lige. Istovremeno želimo da naglasimo da KK Budućnost ostaje u potpunosti posvećen regularnosti takmičenja i interesima ABA lige, te smatramo da bi eventualno odigravanje utakmica na neutralnom terenu u Evropi predstavljalo jedino prihvatljivo rješenje u postojećim okolnostima.

Iskreno žalimo što Dubai nije u mogućnosti da najvažniji dio sezone igra i eventualno završi pred svojim navijačima i u svojoj dvorani, te se iskreno nadamo da će ratna dešavanja u regionu iz kojeg dolazi član naše lige prestati u što skorijem roku. Vjerujemo da ćete imati razumevanja za stav i odluku našeg kluba", stoji u dopisu kluba.

Prvi meč, u kojem je domaćin, bi trebalo da bude odigran 20. maja.

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Budućnost Podgorica KK Dubai ABA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC