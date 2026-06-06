Srpska teniserka Aleksandra Krunić igra svoje treće grend slem finale u karijeri.

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Srbija ipak ima predstavnicu u finalu Rolan Garosa. Aleksandra Krunić i Ana Danilina su u polufinalu savladale azijsku kombinaciju Aojama - Lijang sa 2:0 u setovima i sada ih samo jedan korak dijeli od velike titule.

Srpskoj predstavnici je ovo treće grend slem finale i silno je motivisana da konačno dođe do velike titule. Igrala je Aleksandra prošle godine finale na pariskoj šljaci, a ove je bila na korak od trofeja na Australijan Openu.

"Teške protivnice, uvijek je teško igrati s lijevorukom, uvijek je bonus kad je neko lijevoruk u timu. Znamo kako da igramo s njima. Svako će da igra ono što zna najbolje – one su agresivne, dobro pritiskaju, udaraju jako i brzo, žele da se sve odvija što brže. Pokušaće da nas... da ne kažem uplaše, ali mnogo pritiska. Treba da vjerujemo svojim udarcima i da igramo dubl, da budemo aktivne na mreži. Pobediće onaj ko bude prvi agresivan u poenu, ne smemo da dozvolimo da to budu one", rekla je srpska igračica.

Ne želi da razmišlja o propuštenim šansama, fokusirana je samo na naredni meč...

Vidi opis Aleksandra Krunić pred finale na Rolan Garosu: "Titula bi bila kruna, još nam to nedostaje u Srbiji" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 15 15 / 15 AD

"Jeste finale prilika, ali treba doći do finala. Meč kao meč, svakome je prilika. Pokušavam da ne razmišljam o tome jer nam statistika u finalima nije pozitivna, ali opet mislim da je nevjerovatno da smo toliko konstantne i treba da budemo ponosni na to. Igrale smo finala na tri od četiri grend slema zajedno, to je impresivno. Imamo odličnu hemiju, nadopunjujemo se kao igračice, ovdje još nismo izgubile ni set, a bilo je i uspona i padova. Ovo nam je možda i najkonstantniji turnir. Ta titula bi bila kruna, još nam to nedostaje u Srbiji, da osvojimo slem u ženskom dublu. Pročitala sam, čula sam. Bio bi red da se i to desi, da se kruniše".

Zanimljivo je kako će se pripremati za veliko finale. "Priprema će biti ista, standardno. Najbitnije je ostati svjež i odmoran, pozabaviti se svojim tijelom... Noga mi je OK, dokle god mi ne smeta. Došle su mi mama i tetka, ostavljam stvari da se peru. Idemo da popijemo koje pivce, da ne bih dobila grčeve, to mi je piće za oporavak".

Govorila je odnosu sa svojom dubl partnerkom Anom Danilinom sa kojoj ima sjajnu konekciju na terenu, što se i te kako odrazilo na rezultate.

"Ana je dosta zatvorena osoba, više ja dijelim privatne stvari nego ona definitivno. Nismo onaj dubl koji se privatno druži, ali odrasle smo u istom sistemu i na sličan način, što je jako važno. Razumijem nju, razumijem njene unutrašnje borbe i ona moje. Mentalitet nam je zato sličan, odrasle smo u istoj državi (Rusiji) i razumijemo se. Intuitivno se poznajemo i razumijemo, iako smo jako različite – različito se nosimo sa stresom, ona više voli da trenira i da više kontroliše, a meni je bitnije da budem svježa i da se ne ’pretreniram’. Kad mi ne ide, ja znam da moram da se sklonim s terena da mi nervni sistem ne bi trpio, a ona suprotno – ona bi tad trenirala. Ne miješamo se jedna drugoj, već znamo da moramo da vjerujemo onoj drugoj da zna šta radi i da obje radimo to što radimo u interesu tima. Nismo igrale zajedno prethodni mjesec, to je bilo malo osvježenje i taman smo vidjele šta jedna drugoj donosimo", zaključila je Aleksandra Krunić.

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(MONDO)