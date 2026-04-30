"Dogovorila sam se sa Kiki u posljednji čas": Aleksandra u Madridu progovorila o pivu, povredi i trovanju hranom

Aleksandra Krunić je pričala poslije velikog uspjeha i plasmana u polufinale turnira u Madridu sa Kristinom Mladenović.

Aleksandra Krunić je sa Kristinom Mladenović krenula po titulu u Madridu. Njih dvije prošle su u polufinale i to je potvrda sjajne forme za srpsku teniserku. Igrala je i u finalu Australijan opena i Indijan Velsa, osvojila je Dohu, sve to u paru sa Anom Danilinom.

"Dobar početak godine, Kiki i ja smo se dogovorile u posljednji čas. Bila je u Portugalu na turniru, pa sam je izvadila odatle. Spontano je bilo, uglavnom se pokazuje da su te spontane odluke najbolje. Drago mi je što smo daleko dogurale. Htjele smo da igramo da bismo se zabavile. Dugo se znamo, od 12. godine, pa nam je trebalo dvadesetak godina da stanemo na istu stranu terena. Uživamo. Imam povredu od Bili Džin Kinga, imam dvije rupture ligamenta, nekako sam se skrpila, sreća pa je dubl na pola terena. Super rezultat, dosta neočekivano. Nismo imale ritam u prvom setu, teško se ulazi u ritam zbog nadmorske visine i vjetra, teren djeluje kockasto. Iskustvo je presudilo, zajedno smo tražile rješenje", rekla je Aleksandra srpskim novinarima Nadi i Aleksandru u španskoj prestonici.

Potvrdila je da će ponovo igrati sa Anom Danilinom i da se nada da će u bliskoj budućnosti opet da se oproba sa Kristinom. Rivalke u polufinalu biće im Tejlor Taunzend (Amerika) i Katerina Sinijakova (Češka).

"Vraćamo se Ana i ja jedna drugoj u Štutgartu, igram sa Nađom Kičenok u Rimu, ona je moja drugarica. To je to. Posljednji momenat, ali Kiki i ja znamo da smo dobar tandem. Probile smo led. Negdje gdje Ana odluči da ne igra, što da ne. Sa Anom sam mnogo puta igrala protiv njih, jedan o najboljih dublova, Tejlor dobro servira, Sinijakova je iskusna, dugo se znaju, biće nam to izazov."

"Dezinfikujem to pivom"

Jedna od glavnih tema u Madridu bila je loša hrana, tačnije trovanje hranom nekih igrača. Neki su se zbog toga povukli sa takmičenja, poput Marina Čilića.

"Čula sam da je virus, da su mnoge igračice jele iste stvari, ali nisu se svi otrovali. Jela sam svaki dan isto, ne jedem gambore i škampe, čula sam da je možda do toga. Šta god da koristim, uzimam alkohol da brišem ruke. Zalijem pivom uveče da se dezinfikujem", nasmijala se Aleksandra Krunić koja je gledala meč Atletiko Madrida i Arsenala i navijala je za domaći tim pošto je dobila karte od Olge Danilović, djevojke Jana Oblaka.