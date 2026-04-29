Nije kao Pariz, ali može da prođe i Madrid: Atletiko i Arsenal preživjeli "rat" u Ligi šampiona

Fudbaleri Atletika iz Madrida i londonskog Arsenala odigrali neriješeno (1:1) u polufinalu Lige šampiona.

Izvor: JAVIER SORIANO / AFP / Profimedia

Znali smo da drugo polufinale Lige šampiona neće ličiti na okršaj Pari Sen Žermena i Bajerna, koji smo gledali u utorak. Atletiko Madrid i Arsenal gaje potpuno drugačiji stil igre, pa smo u glavnom gradu Španije gledali mnogo više "rata" nego fudbala. Bilo je mnogo trčanja, duela i važnih odluka koje je morao da donese sudija Dani Makeli, a oba pogotka postignuta su sa bijele tačke.

ATLETIKO MADRID - ARSENAL 1:1 (0:1)

U finišu prvog dijela meča David Hancko je oborio Viktora Đokereša koji je penal pretvorio u gol, a u nastavku meča je Hulijan Alvarez bio precizan sa bijele tačke nakon što je Markus Ljorente pogodio u ruku Bena Vajta. Za taj penal je VAR soba zvala Makelija da pogleda snimak, jer ga nije dosudio na terenu, a glavni arbitar je dobio poziv još jednom prije kraja meča. dosudio je penal zbog faula Hancka nad Eberečijem Ezeom, ali je tu odluku poništio nakon gledanja snimka.

Španski tim je imao bolje šanse da stigne do drugog gola, posebno u uvodnim minutima nastavka, kada su dominirali na svim dijelovima terena. Ademola Lukman je dvap uta ogađao Davida Raju i ukoliko Atletiko ne obezbijedi finale Lige šampiona on bi mogao da bude tragičar. Sa druge strane, Arsenal je djelovao kao tim zadovoljniji neriješenim rezultatom jer se revanš igra pred njegovim navijačima.

Naredne sedmice će Arsenal i Atletiko Madrid igrati u utorak, a Bajern Minehn i Pari Sen Žermen u srijedu. Nakon tih mečeva saznaćemo koje ekipe će se u Budimpešti boriti za evropsku titulu.