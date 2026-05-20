Penjaroja pred Zvezdu: "Mora čvršće"

Trener Partizana Đoan Penjaroja istakao je da njegov tim mora da bude čvršći u odbrani ako želi da pobijedi u drugoj utakmici polufinala ABA lige protiv Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Partizan je savladao Crvenu zvezdu u prvom meču polufinalne serije ABA lige 100:94 i sada odlazi na gostovanje najvećem rivalu. Meč će se igrati u četvrtak u "Pioniru", a Đoan Penjaroja je pred taj meč naglasio da je ključno da njegov tim igra čvrsto i da kontroliše emocije.

"Druga utakmica igra se u hali 'Pionir', gdje nas očekuje odlična atmosfera. Moramo da kontrolišemo emocije i odgovorimo na fizički nivo igre, jer je jasno da će protivnik pokušati da podigne intenzitet i igra čvršće nego u prethodnom meču. Potrebno je da ponovimo pristup iz prve utakmice, naročito iz prvih 33, 34 minuta, da u napadu dijelimo loptu, u odbrani budemo konstantni, igramo timski i ostanemo zajedno, posebno u trenucima kada ne bude išlo po planu. Potpuno je jasno da nas sutra očekuje zahtjevna utakmica", istakao je Penjaroja.

Tonje Džekiri je odigrao odličan meč i ispod koša je u prvom meču svom timu ponudio i poene i skokove. Sada je naglasio da su očekivanja ekipe jasna, ali i da njegov tim zna šta ga očekuje.

"Očekivanja su jasna, moramo da izađemo na teren i igramo dobru košarku. Igramo u gostima, ne znamo tačno kakva će biti atmosfera, ali sigurno je da će biti veoma bučno i da će oni ući u utakmicu sa mnogo energije. Zato moramo da budemo spremni da odgovorimo na pritisak, da ostanemo mirni i da igramo našu košarku, kao što smo to radili do sada. Ako u tome uspijemo, mislim da možemo da pobijedimo", zaključio je Džekiri.

