Zvezdan Terzić ostaje predsjednik Crvene zvezde: Predložio Željka Drčelića za potpredsjednika

Generalni direktor Fudbalskog kluba Crvena zvezda ostaje na čelu Sportskog društva Crvena zvezda u još jednom mandatu.

Generalni direktor FK Crvena zvezda Zvezdan Terzić izglasan je ponovo na mjesto predsjednika Upravnog odbora SD Crvena zvezda. Predložio je novi sastav Upravnog odbora, na čelu sa četiri potpredsjednika - predsjednikom KK Crvena zvezda Željkom Drčelićem, kao i Dijanom Vukomanović, Vladanom Miketićem i Dejanom Stamatovićem.

Uz nove potpredsjednike, Terzić je predložio i nove članove UO SD Crvena zvezda: Svetozara Mijailovića, Marka Petrovića, Dušana Milosavljevića, Ivana Bošnjaka, Dragana Kilibardu, Milana Vujka, Nenada Peruničića, Draška Markovića, Vladana Kovačevića, Gorana Đakovića, Marka Jevtovića, Anđelku Vukmirović Radulović, Svetlanu Petronijević, Dragana Popovića, Ivanku Kovačević, Bojana Dimića, Milana Baštinca i Darka Milunovića.

"Posvećenost svih nabrojanih je do sada bila temelj svih rezultata koje smo ostvarili. Njihovo znanje i odgovornost predstavljali su snažan oslonac u svakom trenutku i dokaz da samo kao tim možemo da vodimo Sportsko društvo Crvena zvezda putem uspjeha", kazao je Terzić prilikom svog reizbora.

U govoru u Ljutice Bogdana osvrnuo se na prethodne četiri godine i i podsjetio na sve što je urađeno.

"Predvoditi najveći sportski kolektiv u ovom dijelu Evrope nije samo pozicija – to je privilegija, ali i dug prema srpskom sportu i svima koji Zvezdu doživljavaju kao nešto više od kluba. Iza nas su četiri godine ispunjene rezultatima na koje možemo da budemo ponosni. Osvajali smo trofeje, bilježili uspjehe na domaćoj i međunarodnoj sceni, podizali standarde i dokazali da Zvezda ima snagu da traje i da pobjeđuje. Ali, isto tako, moramo da budemo svjesni jedne suštinske istine - za Crvenu zvezdu uspjeh nikada nije dovoljan ako nije najveći".

Terzić je rekao da je obaveza svih u Zvezdi da sportistima obezbijede najbolje uslove i podršku, koja će ima omogućiti da nastave da pomjeraju granice, na ponos kluba i države.

"Zato smo u proteklom periodu nastojali da ne gledamo samo današnji rezultat, već i ono što dolazi. Posebnu pažnju moramo i dalje posvetiti obrazovanju i usavršavanju naših trenera, jer upravo od njihovog znanja, posvećenosti i savremenog pristupa zavisi kako će se razvijati naši mladi sportisti. Zvezda je uvijek bila rasadnik talenata, ali taj status moramo neprestano da unapređujemo. Rad sa mladima nije samo sportski zadatak – to je strateška obaveza".

Terzić je rekao da u Zvezdi treneri i čitav klub imaju obavezu da oblikuju i ljudske vrijednosti svojih mladih sporista i da djeci ponude prave uzore, kao i da ih odvrati od loših obrazaca ponašanja.

Takođe, prvi čovjek SD Crvena zahvalio se nedavno preminulim velikanima "Marakane" - Alesandru Boričiću i Vladimiru Cvetkoviću.

Iskoristio bih ovu priliku da kažem jedno veliko hvala Aleksandru Boričiću, odbojkašu, treneru i funkcioneru, koji nas je napustio 4. marta, na dan kada je Zvezda osnovana i Vladimiru Cvetkoviću, košarkašu, prvoizabranom najboljem sportisti SD Crvena zvezda i čovjeku koji je 18 godina obavljao funkciju generalnog sekretara i direktora FK Crvena zvezda, a napustio nas je 6. maja, na Đurđevdan, na dan klupske slave. Njihova djela, posvećenost i ljubav prema Zvezdi ostaju trajni putokaz svima nama - put koji ćemo nastaviti da slijedimo, dostojni imena i vrijednosti koje su ostavili u naslijeđe".

Govorio je i o pomoći koju je FK Crvena zvezda uplatio drugim članovima sportskog društva.

"Na početku mandata jasno sam rekao da će fudbalski klub biti oslonac svim klubovima u okviru našeg društva. Danas mogu sa ponosom da kažem da smo to obećanje ispunili. U protekle četiri godine, više od 2.5 miliona evra usmjereno je ka klubovima i samom sportskom društvu, kao direktna podrška njihovom radu, razvoju i stabilnosti. I u narednom periodu trudićemo se da pomažemo, jer Zvezda mora da bude jedinstven sistem u kome svako ima svoje mjesto i podršku. Ali ta podrška ne smije da se svodi na kratkoročna rješenja i 'gašenje požara'. Neophodno je da svaki klub ima jasnu viziju razvoja, dugoročnu strategiju i odgovornost za sopstveni napredak, u skladu sa standardima i ambicijama Sportskog društva Crvena zvezda".

"Ali isto tako, moramo da budemo otvoreni i jasni – biti funkcioner u Crvenoj zvezdi nije formalnost, niti pozicija sa koje se očekuje da rješenja dolaze sama od sebe. To je obaveza, odgovornost i svakodnevni rad. Nijedan klub ne smije da se oslanja isključivo na pomoć, već mora da gradi sopstvenu snagu, da pokazuje inicijativu, da traži rješenja i da se bori za napredak. Zvezda zahtijeva ozbiljnost, profesionalizam i ličnu odgovornost svakog pojedinca u sistemu, a posebno predsjednika, direktora i generalnih sekretara. Svjesni smo da je FK Crvena zvezda lokomotiva našeg sportskog društva i nosilac snage, prepoznatljivosti i stabilnosti cijelog sistema".

Terzić je rekao da će insistirati da ljestvica u Zvezdi bude podignuta još više i da budu stvarane generacije koje će nastaviti da grade Zvezdin veliki sistem.

