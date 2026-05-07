Ko ide, a ko dolazi u Zvezdu? Terzić pričao o Gudelju, Enemu, Kostiću, Arnautoviću i Tiknizjanu

Zvezdan Terzić otkriva ko ostaje, a ko odlazi iz Crvene zvezde. Komentarisao je slučajeve Arnautovića, Enema, Tiknizjana i drugih.

Crvena zvezda sprema se da ovog ljeta napadne učešće u Ligi šampiona i to znači da će napraviti brojne promene u igračkom kadru. Znamo od ranije da će na "Marakani" najteže odoleti ponudama za najtalentovanije - Adema Avdića i Vasilija Kostova - dok uporedo sa tim idu i priče ko bi još mogao da ode, a ko da ostane.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić govorio je za "Kurir" na tu temu o Marku Arnautoviću, Džeju Enemu, Mateušu, Nairu Tiknizjanu, Mahmuduu Bađu, Nemanji Gudelju, Filipu Kostiću...

Marko Arnautović?

"Dobro... Kuburio je sa povredama, ima problem sa koljenom. Ali, prisustvo Marka Arnautovića u svlačionici je od neprocjenjivog značaja. Ponaša se dobro, kvalitetno trenira, želi mnogo... I biološki... Godine čine svoje, plus povrede, da se ne ponavljam. Mnogo toga je donio klubu, ne kroz golove koje smo očekivali, već na drugi način", rekao je Terzić.

Džej Enem?

"Prototip igrača za velike klubove, vjerovatno Premijer lige. Svaka čast OFK Beogradu na dobrom skautingu, što su ga doveli. Njegovih 195 centimetara visine i ta snaga, plus brzina da on razvije 37 km/h. To su vanserijski parametri. Meni nije jasno kako ga je Ajaks ispustio. Džej Enem nije igrač, Enem je zver. A, 2003. je godište. Mi smo već dobili ponudu iz Bundeslige od 7.000.000 evra, ali smo je odbili", rekao je Terzić.

"Javili su se da će poslati novu ponudu od 10.000.000 evra, rekli smo im, ne šaljite, biće odbijena. Mislim da Džej Enem ima potencijal za velike stvari. Platili smo ga OFK Beogradu pozajmicu od 500.000 evra, uz opciju otkupa od 2.000.000 evra. Vjerujem da će njegova cijena ići preko 15.000.000 evra. Samo da ga zdravlje posluži. On je zver!".

Tiknizjan?

Najviše se priča o odlasku Naira Tikiznjana koga već dugo agenti sele u Rusiju, a baš tokom proljeća je izgubio minutažu u Zvezdi od Adema Avdića: "Tiknizjan ne može da ide! Potreban nam je kao prvi lijevi bek".

Mahmudu Bađo?

"Napravićemo presjek kad se završi sezona. Možda smo pretrpani na nekim pozicijama. Mnogo mi je žao što Stefan Gudelj nije dobio veću šansu. Nagomilali smo igrače na štoperskim pozicijama. Mislim da je Gudelj zaslužio šansu i da bi ostavio mnogo dobar utisak. Ono što me hrabri je što je Mahmudu Bađo odigrao dobro posljednjih nekoliko utakmica poslije duže pauze. Vidim da se sviđa Dejanu Stankoviću i da ga je nagradio ulaskom u derbiju. Mislim da Zvezdina javnost još nije svjesna kakav potencijal ima taj momak", rekao je Bađo.

"Volio bih da se na nekim pozicijama dobro pojačamo. Baš onako kvalitetno. Pozicije "desetke", "vingera", možda i štopera. Vidjećemo. Prioritet su "desetka" i krilo, da to budu igrači koji mogu da naprave razliku".

Mateuš?

"Mateušu je lijepo u Beogradu. Namestio se u Beogradu, ovdje je sa porodicom, ženom i četvoro djece. Idu u školu. Ne može da ide bilo gdje. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno", zaključio je Terzić dok ga traže klubovi iz domovine.

Gudelj i Kostić?

Dugo se priča i o tome da bi Nemanja Gudelj i Filip Kostić mogli da budu pojačanja Crvene zvezde iz inostranstva: "Oni su odlični igrači i sjajni momci, sa izvanrednim karijerama. Videćemo, u periodu pred nama. Moramo da vodimo računa da napravimo balans. Ne smemo da imamo staru ekipu, već poletnu koja može mnogo da trči. Fizička moć je danas neophodna za velike domete".

"Balans iskusnih i mladih igrača je nešto što je dobitna kombinacija. Kostić i Gudelj su odlični momci, veliki profesionalci, zdrave glave sa velikim karijerama. Vidjećemo...", zaključio je on.