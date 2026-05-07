"Znamo ko jedini može da plati": Terzić otkrio ispod koje cijene ne ide Kostov, pričao i o Avdiću

Zvezdan Terzić otkriva koliko vrijedi Vasilije Kostov i pod kojim uslovima može da napusti Crvenu zvezdu. Očekuju se veliki transferi ovog ljeta.

Kao i svake godine Crvena zvezda i ovog leta očekuje nekoliko transfera koji će napuniti klupsku kasu. S obzirom na strategiju kluba, jasno je da će se prvo unovčiti najmlađi i najtalentovaniji - koji i najviše vrijede na današnjem tržištu - tako da je samo pitanje trenutka kada će Vasilije Kostov i Adem Avdić otići u inostranstvo.

Koliko se novca očekuje za njih? Već duže vremena spominje se da će Kostov biti najunosniji transfer u istoriji Zvezde, spominje se i do 30 miliona evra, dok uz to Zvezdan Terzić ističe da ako ne dobije ponudu koju želi - planira da ga sačuva u timu.

"Da li je nemoguća misija, pitaš? Ja kažem, da li je to pametno, ili ne. Igrač se prodaje onda kada dobijete dobru ponudu za njega. Sva ta priča, kao da sačekamo godinu ili dvije, da će to rasti... To pričaju ljudi koji ne poznaju tržište. Sigurno je da Kostov uz ovakve igre, da ima 22 godine, ne bi imao ovu cijenu. Nema 18, a prikazuje sve ovo što gledamo. I oni ga projektuju u nekom svom sistemu, njihovom režimu da bi dostigao najviše. Igrač iz naše lige ima cijenu samo zato što je mlad! Vidjećemo, mnogo je interesovanja. Procijenićemo, uz konsultaciju sa službama, plan prihoda i rashoda... Takvu ćemo odluku donijeti", rekao je Terzić u razgovoru za "Kurir".

Koliko košta Kostov?

"Cijenu koju mi zahtjevamo za Vasilija Kostova može da plati samo klub iz engleske Premijer lige, par klubova iz Njemačke i nekoliko klubova iz Portugala, kao neko prelazno rješenje i investiciju za veliki transfer. Oni mogu da ispune nađe zahtjeve. To je u suštini to. Crvena zvezda je porasla kao klub, da mi Kostova ispod 20 miliona evra sigurno nećemo prodati".

Prema riječima Zvezdana Terzića, tržište diktira cijenu igrača i saznaćemo uskoro koliko vrijedi Kostov: "Da li će biti 20, 22, 28 ili 30 miliona evra, vidjećemo... Zavisi od tržišta, ono će reći svoje. Čitam ono, pregovarač dobar, ili loš... Ljudi, nemaš ti šta da pregovaraš, tržište određuje cijenu. Kad su ti potrebne pare, a imaš samo jednu ponudu, normalno je da je prihvataš. Kad imaš dvije, ili tri onda možeš da se igraš i postavljaš uslove. Pregovaračku moć ti određuje situacija u kojoj se trenutno nalaziš. To je osnov trgovine".

Šta je sa Avdićem?

Ovog proljeća u Zvezdi je eksplodirao Adem Avdić za koga takođe vlada interesovanje, pa se pre svega pisalo o interesovanju Klub Briža za mladog lijevog beka.

"Vidjećemo. Avdić i Kostov imaju najveću tržišnu vrednost. Avdić je eksplodirao, ali on se nije sada pojavio, on je naše dijete u koga se mnogo uložilo. Davno je došao kod nas, bio projekat kluba. Imao je povredu ukrštenih ligamenata, što ga je usporilo u razvoju. Dobro se adaptirao na seniorski fudbal i sigurno je da od njega očekujemo veliki transfer. Pozajmica u OFK Beogradu mu je mnogo značila, vjerovali smo u njega", rekao je Terzić i "opomenuo" Avdića za nekoliko stvari iz prethodnog "večitog" derbija iako je na njemu postigao gol.

"I sada je grešio u derbiju, što je normalno za igrača njegovih godina. Par dana poslije utakmice obavio sam razgovor sa njim, rekao mu da nikada više ne uradi ono što je uradio, kada je vukao za dres igrača Partizana. Em je ružno, em je glupo, visi mu crveni karton čitavu utakmicu. Pusti ga sine, na protivničkoj je polovini... Šta će? Da preleti i da gol. Rekao sam mu da to nikada više ne uradi. Složio se i obećao".

Ko je sljedeća "zlatna koka" Zvezde?

Kao što je poznato, Crvena zvezda ulaže veliki novac u svoju omladinsku školu, više od četiri miliona evra odvaja svake godine, tako da se i naredne sezone očekuje predstavljanje novih talenata.

"Najbolji igrači Crvene zvezde tek dolaze! Što idemo ka mlađim kategorijama, to su sve talentovanije i talentovanije generacije. Prvom timu su priključeni momci 2008. godište Luka Zarić, Dimitrije Šarić, Vasilije Subotić... Tu je i golman Savo Radanović 2009. godište, zatim Dragan Anokić, Matej Strika... Dolazi plejada mladih igrača", rekao je Terzić.

Od jednog pak ima najveća očekivanja: "Onda, 2010. godište Ognjen Matanović, vjerovatno najtalentovaniji igrač čitave omladinske škole Crvene zvezde. Tu su takođe i još tri momka 2010. godište Luka Trpevski, Mihajlo Kresoja, Mihailo Radović. Zatim Veljko Berić 2011. godište. Tek nam dolaze najtalentovanija djeca. Tako da za Crvenu zvezdu nema bojazni. To je sve produkt ozbiljnog, dugoročnog i sistemskog rada. I velikih ulaganja".