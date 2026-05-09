"Može do 40. godine": Terzićeve riječi kao da su čuli u Brazilu i započeli su misiju

Zvezdan Terzić ističe da Mateuš Magaljaješ može da igra do 40. godine, dok Korintijans pokušava da ga dovede iz Crvene zvezde.

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić nedavno je izjavio da Mateuš Magaljaeš ne može da ide iz kluba, kao i da igrači na njegovoj poziciji mogu da igraju vrhunski i do 40. godine. Iskusni golman ima 33 i još godinu dana ugovora sa Zvezdom, a to što je u vrhunskoj formi žele da iskoriste u njegovom rodom Brazilu.

Zimus se pričalo o interesovanju Gremija, dok je sada sve opasniji pritisak Korintijansa. Spekulisalo se i prije nekoliko dana o tome, a pošto je Gremio odustao - Korintijans je jedini klub iz Brazila koji ima misiju da dovede Mateuša.

Brazilski novinar Tijago Rodriges je na društvenim mrežama objavio da sada Korintijans pokušava da nagovori Mateuša da pristane na transfer, a navodno je prvi izbor trenera Fernanda Diniza - bivšeg šefa Fluminensea i selektora Brazila. Uz njega, kaže da su mu potrebni još desni bek, krilo i jedan napadač kako bi njegova ekipa napala trofej Kopa Libertadores.

S obzirom da Mateuš ima ugovor na bar još jednu sezonu sa Zvezdom, Korintijans bi morao da plati obeštećenje, ali pitanje je da li postoji ponuda kojoj sa "Marakane" ne bi mogli da odole.

Platili su ga milion evra i poslije svega što je prikazao prošle sezone, to nije novac koji bi mogao da opravda njegovu vrijednost. On je prosto neprocjenjiv za Crvenu zvezdu, dok je jasno i da Korintijans nije spreman da plati neko ozbiljnije obeštećenje za igrača koji je u godinama.

"Mateušu je lijepo u Beogradu. Namjestio se u Beogradu, ovdje je sa porodicom, ženom i četvoro djece. Idu u školu. Ne može da ide bilo gdje. Mislim da će Mateus duži period ostati. Golmani mogu da brane do 40. godine. Ostaće do kraja ugovora sigurno", rekao je Terzić za "Kurir" i time unaprijed odgovorio Korintijansu da se "mane" ćorava posla.

Mateuš (34) je ove sezone odigrao 48 utakmica i na 20 susreta je sačuvao svoju mrežu. Primio je 39 golova.