Mateuš Magaljaeš u Zvezdi obara lični rekord: Ima 34 i brani najbolju sezonu u karijeri

Fudbaleri Crvene zvezde će u prvom kolu plej-ofa igrati protiv novosadske Vojvodine, tima koji im uopšte ne leži. Ekipa Miroslava Tanjge dva puta je savladala Zvezdu u tekućoj sezoni, pa na stadionu "Rajko Mitić" ne žele da se takav ishod ponovi. Poseban motiv na ovom meču imaće Mateuš Magaljaeš, pošto će on pokušati da obori svoj lični rekord kada je u pitanju broj mečeva na kojima nije primio gol.

Tokom tekuće takmičarske godine Mateus je nastupio na 45 utakmica i u 19 navrata uspio da sačuva mrežu tokom svih 90 minuta. Već na narednom meču protiv Vojvodine, koji će crveno-bijeli odigrati u subotu od 17 časova, brazilski golman će imaće priliku da dodatno unaprijedi učinak i upiše 20. utakmicu bez primljenog pogotka.

Golman Crvene zvezde ostao je nesavladan 11 puta u Superligi Srbije, pet puta u Ligi Evrope, dva puta u Kupu Srbije, kao i jednom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Iskusni Mateuš Magaljaeš dao je značajan doprinos uspjesima crveno-bijelih ove sezone i po mišljenju mnogih je najbolji igrač tima u tekućoj takmičarskoj godini.

Kao što smo već rekli, Brazilac će imati priliku da upiše jubilarnu 20. utakmicu bez primljenog gola od kada je stigao u Beograd. Time bi izjednačio lični rekord, postavljen u sezoni 2022/23, kada je braneći za Bragu uspio da bude nepremostiva prepreka rivalima u 20 od 45 mečeva. Očigledno je da čuvar mreže stari kao vino, pa ne čudi što je Crvena zvezda prije nekoliko mjeseci imala konkretnu ponudu da ga proda. I odbila je da to uradi.