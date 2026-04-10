logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dejan Stanković peti put postao otac: Ćerki dao ime koje ima mitsko značenje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Trofejni fudbaler i trener Crvene zvezde Dejan Stanković dobio drugu ćerku sa drugom suprugom.

Dejan Stanković peti put postao otac Izvor: Dušan Milenković/ATAIMAGES

Nekadašnji srpski fudbaler i aktuelni trener Crvene zvezde Dejan Stanković ponovo je postao otac! Njegova supruga Anita već mu je rodila ćerku Anđelu, a sada je na svijet ponovo donela ćerku. Par je odlučio da djevojčici da ime Andrea. Ovo je drugi brak bivšeg reprezentativca naše zemlje, koji je ceremoniju vjenčanja obavio u tajnosti 2024. godine.

Kako prenosi "Blic", supruga Dejana Stankovića porodila se u petak, a Dejan Stanković i Anita Bojanič su odlučili da djevojčici daju ime Andrea jer ono ima i mitsko značenje.

Ime Andrea potiče iz grčkog jezika, a u prenesenom značenju označava hrabru, sposobnu, neustrašivu osobu. Iako je biblijsko i tradicionalno muško ime, danas je izuzetno popularno kao univerzalno ili pretežno žensko ime širom svijeta, simbolizujući snagu i odlučnost.

Podsjećamo, Dejan Stanković iz prvog braka ima tri sina - Stefana, Filipa i Aleksandra. Njih je dobio u branu sa Anom Aćimović, rođenom sestrom Milenka Aćimovića, svog saigrača iz Crvene zvezde. Sa Anitom Bojanič, slovenačkom novinarkom, Dejan Stanković ima ćerke Anđelu i Andreu.

Tagovi

Dejan Stanković FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC