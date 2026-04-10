Dejan Stanković peti put postao otac: Ćerki dao ime koje ima mitsko značenje

Trofejni fudbaler i trener Crvene zvezde Dejan Stanković dobio drugu ćerku sa drugom suprugom.

Nekadašnji srpski fudbaler i aktuelni trener Crvene zvezde Dejan Stanković ponovo je postao otac! Njegova supruga Anita već mu je rodila ćerku Anđelu, a sada je na svijet ponovo donela ćerku. Par je odlučio da djevojčici da ime Andrea. Ovo je drugi brak bivšeg reprezentativca naše zemlje, koji je ceremoniju vjenčanja obavio u tajnosti 2024. godine.

Kako prenosi "Blic", supruga Dejana Stankovića porodila se u petak, a Dejan Stanković i Anita Bojanič su odlučili da djevojčici daju ime Andrea jer ono ima i mitsko značenje.

Ime Andrea potiče iz grčkog jezika, a u prenesenom značenju označava hrabru, sposobnu, neustrašivu osobu. Iako je biblijsko i tradicionalno muško ime, danas je izuzetno popularno kao univerzalno ili pretežno žensko ime širom svijeta, simbolizujući snagu i odlučnost.

Podsjećamo, Dejan Stanković iz prvog braka ima tri sina - Stefana, Filipa i Aleksandra. Njih je dobio u branu sa Anom Aćimović, rođenom sestrom Milenka Aćimovića, svog saigrača iz Crvene zvezde. Sa Anitom Bojanič, slovenačkom novinarkom, Dejan Stanković ima ćerke Anđelu i Andreu.