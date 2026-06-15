Fudbaleri Crvene zvezde započeli su pripreme za sezonu 2026/27, s ciljem desete uzastopne titule u Superligi i Ligi šampiona. Evo ko je na spisku.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde počeli su danas pripreme za sezonu 2026/27 u kojoj će pokušati da dođu do desete uzastopne titule u Superligi, sedme uzastopne duple krune i do još jednog učešća u grupnoj fazi Lige šampiona.

Prvi dio priprema je na Zlatiboru gdje Crvena zvezda putuje već danas. Tamo će Zvezda odigrati jednu prijateljsku utakmicu protiv Slobode iz Užica (19. juna). Vraća se zatim Zvezda u Beograd potom i putuje u Austriju 21. juna, gdje će igrati 25. juna protiv jednog domaćeg tima, zatim 29. juna sa Slovanom iz Bratislave i 4. jula protiv Slavije iz Praga. Za kraj, Crvena zvezda ide u Rusiju gdje će igrati protiv Zenita iz Sankt Peterburga 12. jula.

Vidi opis Ovo je prvi spisak Dejana Stankovića za 26/27: Tu su pojačanja i "more" klinaca Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Na spisku su sljedeći fudbaleri: Mateus, Ivanić, Rodrigao, Bađo, Arnautović, Balov, Enem, Katai, Veljković, Abu Fani, Duarte, Glazer, Hendel, Elšnik, Kostov, Tiknizjan, Stanković, Eraković, Tebo, Krunić, Ovusu, Lučić, Zarić, Gudelj, Radanović, Šarić, Seol, M. Čam, Avdić, Loizu, Guteša i Subotić. Od igrača iz omladinskog tima tu su sljedeći igrači: Strika, Milošević, Papović, Anokić, Baucal, Roganović, Matanović, Trpevski, Gaštarov, Radović, Lazović, Cukić.

Izvor: MONDO/Dušan Ninković

Na početku priprema se nisu pojavili Rodrigao, Bađo, Arnautović, Duarte, Glazer, Kostov, Tiknizjan, Eraković, Lučić, Seol i Avdić, iz različitih razloga. Neki su dobili duže vrijeme za odmor, drugi su povrijeđeni, a ima i onih koji su sa svojim reprezentacijama na Svjetskom prvenstvu.