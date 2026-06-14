Najvažniji potpis Crvene zvezde: "Ostajem, zna se šta je naš glavni cilj"

Za godinu dana od dolaska iz Brage, Brazilac je na "Marakani" potpuno opravdao očekivanja.

Izvor: MN PRESS

Pouzdani golman Crvene zvezde Mateuš Magaljaeš (34) potpisao je novi ugovor. Na obostrano zadovoljstvo, on će braniti za šampiona Srbije bar do 2028.

Za godinu dana od dolaska iz Brage, Brazilac je na "Marakani" potpuno opravdao očekivanja i pokazao da je jedan od najboljih golmana u novijoj istoriji kluba. Prethodnih mjeseci nagađano je da su za njega zainteresovani velikani u domovini i da bi mogao da se vrati kući, ali ipak je prelomio da će ostati - još dvije sezone.

"Veoma sam srećan zbog produžetka ugovora. Privilegija je što ću u budućnosti i dalje biti dio ove velike porodice. Nastavićemo da ispisujemo stranice ove prelijepe priče. Kao što sam rekao, veoma sam srećan i zahvalan Bogu na ovoj prilici. Moja porodica i ja smo veoma zadovoljni zbog produžetka ugovora", istakao je Mateus.

Bivši golman Ajaksa i Brage se potom osvrnuo na prethodnu sezonu.

"Bila je to sjajna sezona. Na kraju se sve svodi na pobjede. Igramo da bismo trijumfovali. Naravno, željeli smo da igramo u Ligi šampiona, ali nažalost nismo uspjeli. Pored toga, bila je to izuzetno dobra takmičarska godina. Srećan sam što sam mogao da pomognem saigračima i klubu tokom ove uspješne godine. Najviše pamtim finale kupa. Bila je to veoma emotivna utakmica. Gubili smo, a zatim smo uspjeli da izjednačimo i na kraju smo osvojili trofej poslije izvođenja penala. Ta utakmica će mi ostati u posebnom sjećanju i izdvojio bih je kao najposebniji trenutak sezone."

Izvor: MN PRESS

Govorio je Mateus i o navijačima Crvene zvezde.

"Kao što uvijek kažem, od prvog dana kada sam došao ovde osjećao sam se kao kod kuće. Svi su me odlično prihvatili. Navijači, uprava, stručni štab, svi ljudi koji rade u klubu, kao i igrači. To je bio veoma važan faktor u mojoj odluci da produžim ugovor. Kao što sam rekao, nadam se da ćemo zajedno nastaviti da pišemo ovu priču sa navijačima i cijelom porodicom Crvene zvezde. Nadam se da ćemo imati dobru sezonu, koja će biti uspješna."

Kao glavni cilj za naredni period golman ističe plasman u Ligu šampiona.

"Nadam se da ćemo ove sezone uspjeti da izborimo plasman u Ligu šampiona. To je naš glavni cilj. Vjerujem da ćemo svi zajedno naporno raditi tokom priprema kako bismo bili spremni za kvalifikacione utakmice. Želim mnogo sreće klubu, našim divnim i strastvenim navijačima, koji to zaista zaslužuju."

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Za kraj, Mateus je poslao poruku navijačima.

"Kao što uvijek kažem, oni su naš dvanaesti igrač. Nadam se da će nastaviti da nas podržavaju, kako na Marakani, tako i na gostovanjima, kao što su to uvijek činili. Veoma su nam važni. Nadam se da ćemo zajedno ostvariti velike pobjede i ciljeve ove sezone", kazao je on.

Crvena zvezda počinje pripreme u ponedjeljak, a do sada su došla četvorica novih igrača - Muhamed Čam Saračević, Loizos Loizu, Kristijan Balov i Muhamed Abu Fani.

Mateus je rođen 29. marta 1992. godine u brazilskom gradu Belo Horizonte. Na "Marakanu" je stigao prošlog ljeta i odmah se profilisao kao prvi izbor među stativama. U debitantskoj sezoni odigrao je 51 takmičarski meč i zabilježio 20 utakmica bez primljenog gola, pružajući odlične partije kako u domaćem prvenstvu, tako i u Evropi. Sa ukupno 4.595 minuta provedenih na terenu, iskusni čuvar mreže je bio igrač sa najvećom minutažom u timu u prethodnoj sezoni.