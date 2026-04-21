Zvezda zna šta mora da uradi: Mateuša zovu u domovinu i to se samo ovako "presiječe"

Crvena zvezda i Mateuš Magaljaeš trebalo bi da potpišu novi ugovor uskoro.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mateuš Magaljaeš je bez ikakve sumnje jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde ove sezone, ako ne i najbolji. Od ljetos, kad je stigao iz Brage za nešto preko milion evra, držao je isti nivo forme i crveno-bijeli su u mnogim utakmicama baš zahvaljujući njemu dolazili do pobjeda - i zbog toga nije tajna da žele da ga zadrže.

Još zimus postojale su informacije da bi Mateuš mogao da ode u rodni Brazil, oko njega je "obletao" Botafogo, sada se opet piše o interesovanju Kruzeira, međutim u Zvezdi neće ni da čuju za takve ponude.

Zbog svega toga već u narednim nedjeljama očekuje se da rukovodstvo Zvezde uđe u pregovore sa Mateušom oko novog ugovora, pošto ulazi u posljednju godinu saradnje. Potpisao je do ljeta 2027. godine, a iako je sada već veteran (ima 34), s njim se planira na duže staze i trebalo bi da dobije duži ugovor i povišicu.

Mateuš Magaljaeš je ove sezone odigrao 46 utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima i primio je 37 golova. Na 19 susreta je sačuvao mrežu.

Vidjećemo da li će to biti dovoljno da Mateuš ostane u Zvezdi i bude i u budućnosti centralni dio njenog projekta, ali čini se da tu neće biti prepreka jer smo vidkeli i koliko je Brazilac zavolio klub sa "Marakane".

I ne samo to, redovan je i na utakmicama Evrolige, postao je miljenik navijača...

