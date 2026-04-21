Zvezda zna šta mora da uradi: Mateuša zovu u domovinu i to se samo ovako "presiječe"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda i Mateuš Magaljaeš trebalo bi da potpišu novi ugovor uskoro.

Crvena zvezda počinje pregovore sa Mateušom oko novog ugovora

Mateuš Magaljaeš je bez ikakve sumnje jedan od najboljih fudbalera Crvene zvezde ove sezone, ako ne i najbolji. Od ljetos, kad je stigao iz Brage za nešto preko milion evra, držao je isti nivo forme i crveno-bijeli su u mnogim utakmicama baš zahvaljujući njemu dolazili do pobjeda - i zbog toga nije tajna da žele da ga zadrže.

Još zimus postojale su informacije da bi Mateuš mogao da ode u rodni Brazil, oko njega je "obletao" Botafogo, sada se opet piše o interesovanju Kruzeira, međutim u Zvezdi neće ni da čuju za takve ponude.

Zbog svega toga već u narednim nedjeljama očekuje se da rukovodstvo Zvezde uđe u pregovore sa Mateušom oko novog ugovora, pošto ulazi u posljednju godinu saradnje. Potpisao je do ljeta 2027. godine, a iako je sada već veteran (ima 34), s njim se planira na duže staze i trebalo bi da dobije duži ugovor i povišicu.

Mateuš Magaljaeš je ove sezone odigrao 46 utakmica za Crvenu zvezdu u svim takmičenjima i primio je 37 golova. Na 19 susreta je sačuvao mrežu.

Vidjećemo da li će to biti dovoljno da Mateuš ostane u Zvezdi i bude i u budućnosti centralni dio njenog projekta, ali čini se da tu neće biti prepreka jer smo vidkeli i koliko je Brazilac zavolio klub sa "Marakane".

I ne samo to, redovan je i na utakmicama Evrolige, postao je miljenik navijača...

