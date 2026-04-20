"Bio sam u teškoj depresiji": Arnautović otvoreno o paklu koji je prošao

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Fudbaler Crvene zvezde Marko Arnnautović otvoreno je govorio o teškom periodu u karijeri, posebno o trenucima provedenim u Kini.

Marko Arnautović o karantinu u Kini Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Poznati fudbaler Marko Arnautović riješio je da završnicu karijere provede u Crvenoj zvezdi. U klub, za koji nikad nije krio da ga voli i navija, stigao je kao najveće ljetno pojačanje, kao najveće svjetsko ime. Ipak, do izgradnje takve reputacije nije bilo lako doći, a reprezentativac Austrije pojasnio je kroz kakve prepreke je prolazio u karijeri.

Posebno težak period u karijeri fudbalera Crvene zvezde bio je početak 2020. i pandemija korona virusa. Arnautović je nosio dres Šangaj Porta, a mjere predostrožnosti u zemlji u kojoj je sve i počelo bile su na izuzetno visokom nivou. Novonastala situacija nije prijala bivšem fudbaleru Intera, te je otvoreno govorio o teškom periodu i depresiji.

"Morao sam da prođem deset provjera, pet testova krvi i još toliko briseva nosa i usta. Poslije toga sam bio dvije nedjelje u karantinu, koji nije imao prozore. Ujedno, dvije nedjelje nisam imao peškire, a dobijao sam i vrlo male zalihe hrane. Bilo je užasno, upao sam u tešku depresiju. Niko nije znao za to, ali je bilo baš užasno", ispričao je Arnautović za podkast "Servus".

Arnatutović je nastavio sa priznanjima i tokom razgovora dodao:

"Nikada nisam pio tablete protiv depresije. Iskreno, plašim se toga", zaključio je fudbaler Crvene zvezde.

Po povratku iz Kine u kojoj je bio od 2019. do 2021, stigao je u Bolonju, a potom je u posljednjoj sezoni bio na pozajmici u Interu u kojem je kasnije nastavio karijeru. Iz Milana je stigao pravo na Marakanu, a sada sa Crvenom zvezdom ima velike šanse da odbrani titulu šampiona Srbije.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Kolumna - Nebojša Šatara

