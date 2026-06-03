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Sulejman Krpić napustio Željezničar: Iskusni golgeter slobodan igrač

Sulejman Krpić napustio Željezničar: Iskusni golgeter slobodan igrač

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Nakon 165 utakmica i 59 pogodaka, Sulejman Krpić (35) odlazi sa "Grbavice".

Sulejman Krpić Izvor: Promo/FK Željezničar/Adem Ćatić

Sulejman Krpić nije više član Željezničara.

Iskusni, 35-godišnji napadač nakon skoro tri i po godine ponovo odlazi sa "Grbavice", na kojoj je ostavio dubok trag.

"FK Željezničar upućuje zahvalnost Sulejmanu Krpiću za veliki doprinos koji je tokom godina dao noseći plavi dres. Želimo mu mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere i života.

Krpić je za Željezničar odigrao 165 utakmica i postigao 59 pogodaka, ostavivši dubok trag u istoriji našeg kluba. S tim učinkom trenutno zauzima 11. mjesto na vječnoj listi strijelaca Željezničara, što dovoljno govori o njegovom značaju i svemu što je pružio na terenu.

Hvala na svakom golu, svakoj borbi i svakom trenutku u plavom dresu. Vrata 'Grbavice' za tebe će uvijek biti otvorena", poručili su iz sarajevskog kluba.

Krpiću je istekao ugovor, dvije strane nisu postigle dogovor oko nastavka saradnje, tako da će iskusni golgeter kao slobodan igrač tražiti klub u kojem će nastaviti karijeru.

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Tagovi

FK Željezničar Sulejman Krpić

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