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Bomba: Najveći NBA atleta stigao u Evropu, ali ne u Evroligu

Bomba: Najveći NBA atleta stigao u Evropu, ali ne u Evroligu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Najbolji i najatraktivnini izvođač zakucavanja u NBA ligi Mek Meklang stigao je u Evropu i to ne u Evroligu. Potpisao je za Đironu Marka Gasola.

Mek Meklang stigao u Đironu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći NBA atleta stiže u Evropu! Trostruki osvajač takmičenja u zakucavanjima u NBA ligi Mek Meklang se umorio od razvojne lige i sada je potpisao ugovor sa Đironom Marka Gasola. Plejmejker koji ima 27 godina potpisao je jednogodišnji ugovor sa klubom. 

Meklang je nakon Džordžtauna i Teksas Teka ostao bez mjesta na draftu, ali mu je nakon razvojne lige šansu dao Čikago. Igrao je u NBA za Los Anđeles Lejkerse, Filadelfiju, Orlando, Indijanu, ali je uglavnom bio u razvojnoj ligi. Bio je dva puta MVP razvojne lige i jednom ju je osvojio, ali je za sve ove godine odigrao samo 17 NBA mečeva.

Ono što ga je napravilo na medijsku i košarkašku zvijezdu su njegova zakucavanja. Nevjerovatan atleta on je čak tri puta zaredom osvajao takmičenje u zakucavanjima 2023, 2024 i 2025. godine, ali mu to nije otvorilo vrata za ozbiljniji NBA angažman. Prošle sezone je u razvojnoj ligi davao 31,8 poena uz 7,9 asistencija.

U Đironi će sada igrati sa nekadašnjim reprezentativcem Argentine Maksimom Fjelerupom, Slovencem Aljažom Kuncom, Nikolom Marićem, Martinasom Gebenom... Tim je prošle godine završio na 12. mjestu ACB lige, daleko od plej-ofa. 

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Tagovi

Mek Meklang NBA liga Razvojna liga

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